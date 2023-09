Amici 23, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata

Gossip TV

Ecco tutte le anticipazioni della prima puntata di Amici 23.

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 24 settembre 2023, su Canale 5 partirà ufficialmente la nuova edizione di Amici, che vedrà il ritorno di Anna Pettinelli. Ospite d'eccezione della prima puntata il vincitore Mattia Zenzola, che consegnerà la coppa e farà un discorso di incoraggiamento a tutti i ragazzi presenti.

Amici 23: in onda oggi la prima puntata

È tutto pronto per la prima puntata di Amici 23, che andrà in onda oggi su Canale 5. Ospiti in studio J-Ax, Angelina, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash, Ciro Immobile, Tananai, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella (i due attori protagonisti della fiction Mediaset Maria Corleone) che consegneranno le maglie ai nuovi allievi della scuola. Seduti tra il pubblico Pamela Camassa e Filippo Bisciglia.

Per quanto riguarda il cast artistico della nuova edizione di Amici, ritroveremo Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Al posto di Arisa, invece, ci sarà Anna Pettinelli. Stando alle anticipazioni, riportate dalla pagine Twitter Amici News, saranno 20 i banchi disponibili.

Al momento, i nuovi allievi di Amici sono: Chiara Porchianello, Mida, Mariasol, Elia, Holden, Sofia, Holy Francisco, Matthew, Dustin, Sarah, Lil Jolie, Gaia e Valentina. L'appuntamento è per oggi, domenica 24 settembre, alle 14.00 su Canale 5.

