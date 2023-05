Amici 22, Wax e la dolce dedica ad Angelina: "Le voglio bene, non si distrugge una cosa del genere"

Gossip TV

Wax, a una settimana dalla Finale di Amici, ha dedicato delle dolci parole ad Angelina Mango. Vediamo cosa ha detto.

Nella scuola di Amici non è insolito che nascano legami e amicizie destinate a durare e quella tra Wax e Angelina Mango sembra essere una di queste: i due cantanti sono diventati molto uniti nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi e a distanza di quasi una settimana dalla finale, Wax è tornato a parlare del suo legame con la giovane artista.

Amici 22, Wax e l'amicizia con Angelina Mango

Intervistato dopo la fine del programma, Wax non ha saputo trattenere parole di affetto per la cantante, una delle poche che ha guardato oltre il suo muro di rabbia e diffidenza e con cui ha instaurato un bellissimo rapporto, tanto che molti fan hanno sperato di vedere nascere tra loro molto di più di una semplice amicizia, purtroppo, restando delusi perché Angelina è felicemente fidanzata.

Wax ha così espresso la sua ammirazione per Angelina, rivelando come si sono uniti grazie all'esperienza di Amici:

"Le voglio bene, è un legame puro e sincero, ancora adesso, non è qualcosa che si distrugge facilmente. Abbiamo vissuto convivenza, casetta, Amici 2022, con milioni di persone che ti vedono, con una ragazza con cui ho convissuto h24. L'ho vista felice, triste, malinconica, con i suoi problemi e io uguale. Cioè ma come fai a non dire che hai scoperto una cosa che prima non conoscevi? Ho scoperto grazie a lei un bene che prima non pensavo di poter mai provare, lei ha creato questo in me, la scoperta di un cuore che prima sinceramente non avevo accarezzato troppo."

