Amici 22: Wax di nuovo in crisi per il guanto di sfida lanciato da Arisa, la reazione di Angelina

Wax sbotta ad Amici: "Arisa mi sta mettendo in difficoltà, io il guanto non lo faccio".

In vista della sesta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 22 aprile 2023 su Canale 5, Arisa ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida tra Angelina Mango e Wax. Guanto che, aveva già proposto la scorsa settimana, e che ha mandato nuovamente in crisi il cantante.

Wax rifiuta il guanto di sfida di Arisa: lo sfogo ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici 22, Wax ha ricevuto la famosa busta rossa da parte della sua coach Arisa. In vista della nuova puntata del Serale, la professoressa di canto del talent show di Maria De Filippi ha deciso di riproporre il guanto "canzone con dedica" tra il suo allievo e Angelina Mango:

Caro Wax torno alla carica perché ti stimo troppo per pensare che tu davvero voglia chiuderti così alla possibilità di un compito che potresti fare tranquillamente. Questa settimana ho potuto constatare come sei bravo a esprimere sentimenti e quanto sei capace di far arrivare il tuo amore agli altri e farti amare. È una versione inedita di te [...] Vogliamo riprovare a fare il guanto di sfida 'canzone con dedica' con Angelina? È solo un'altra opportunità per mostrare un'altra parte di te stesso...

La scelta di Arisa ha spiazzato Wax, che non è riuscito a nascondere la sua preoccupazione. Parlando con Angelina, il giovane cantante della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Arisa ha dichiarato:

Mi sta mettendo in difficoltà Arisa, non capisco. È controproducente...Scrivendomi una cosa del genere mi sminuisce anche...non sto capendo giuro! Non è spontanea...mi sento in colpa se non la faccio. Questa è costrizione, non la voglio fare...

A cercare di far ragionare Wax ci ha pensato l'allieva di Lorella Cuccarini:

Tu hai ragione! Potresti farle cambiare idea di nuovo...a questo punto non sto capendo. Lo fa per spronarti...ok, va bene però dopo che glielo hai detto, ti conosce, tu ti ci metti nelle cose e le fai, quindi se proprio non ti viene perché non ti piace e non vuoi farlo...Sei inca**ato con Arisa? Non ti piace? Puoi viverti così male questa cosa?

Dopo essersi sfogato con Angelina, Wax si è confrontato con Arisa. Se all'inizio il cantante ha promesso alla sua insegnante di provare a fare il guanto, poco dopo Matteo è andato nuovamente in crisi e, infastidito, ha chiesto di richiamare la sua insegnante per comunicarle la sua decisione:

Ari, eccoci! Potesse cascare il mondo io questo guanto non lo faccio. Basta, volevo dirti solo questo! Veramente Ari...le dediche che io faccio, le sento e mi vengono spontanee e istintive. In questo pezzo di Vasco non ci riesco, non mi viene. Mi dispiace davvero. Mamma mia mi sento già libero.

