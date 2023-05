Amici 22, Wax contro Maddalena Svevi: "Sei falsa, non hai rispetto per nessuno"

Gossip TV

Duro scontro nella scuola di Amici tra Wax e la ballerina Maddalena.

Tensione nella scuola di Amici tra Wax e Maddalena Svevi. A pochi giorni dalla semifinale, il cantante e la ballerina della ventiduesima edizione del talent show si sono resi protagonisti di un duro scontro in cui sono volate accuse e offese.

Volano accuse ad Amici tra Wax e Angelina

Nel daytime di oggi di Amici 22 è andato in onda un duro botta e risposta tra Wax e Maddalena Svevi. Quello che è iniziato come uno scherzo si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in un vero e proprio scontro in cui la ballerina di Emanuel Lo ha accusato il cantante di essere infantile e irrispettoso. Accuse che hanno provocato la dura reazione del diretto interessato:

A te non frega niente di nessuno, stai facendo tutto tu. Non toccare argomenti che non c'entrano niente, non ti permettere di giudicarmi. Io sono capace di chiedere scusa te no perché sei troppo orgogliosa [...] Tu non sei capace di chiedere scusa. Ho molta pazienza, ne hai fatte tante. Tu non porti rispetto alle persone punto e basta, non sei una persona vera. Sei falsa. Non perdo tempo con persone come te.

Leggi anche Malgioglio a ruota libera su Alessandra Celentano, Maria De Filippi e Amici

Maddalena ha poi cercato un nuovo confronto, ma invano. Wax , visibilmente infastidito, ha infatti preferito sfogarsi insieme ad Angelina:

Io stavo scherzando, poi mi sono inca***to ora dopo tante cose che fa. Trova sempre giusticazioni con tutti e con tutto, questo è la verità. Mi ha fatto perdere la pazienza. Maddalena mi sta proprio sul ca**o. Io ho questo modo di rispondere, ma le ho detto la verità senza insultarla. Il tono non era alto, era solo la mia voce.

Scopri le ultime news su Amici.