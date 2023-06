Amici 22, Wax chiede il numero a una fan durante il tour: ecco cosa è successo!

Gossip TV

Wax è uno degli allievi di Amici e durante il suo tour instore ha chiesto il numero di telefono a una delle fan presenti. Vediamo insieme cosa è successo!

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa a metà maggio e i fan sono già in trepida attesa per l'inizio della prossima stagione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Gli allievi di quest'anno si stanno godendo il meritato riposo, ma sono anche impegnati in eventi, concerti e tour per incontrare dal vivo i fan che li hanno supportati in questi sette mesi di percorso all'interno della scuola.

Amici22, Wax chiede il numero di telefono a una fan: come avrà reagito?

Tra i quattro finalisti di Amici22 c'è stato anche Wax, cantante della squadra di Arisa, dal carattere non sempre facile e che spesso si è scontrato con compagni e professori per il suo atteggiamento arrogante. L'ingresso in scuola di Angelina Mango aveva però permesso al ragazzo di ammorbidirsi e l'amicizia tra i due era sbocciata, tanto che molti fan avevano iniziato a tifare perché tra loro potesse nascere qualcosa di più. Tuttavia, le speranze degli appassionati del talent erano destinate a restare solo sogni irrealizzabili, dato che Angelina è felicemente fidanzata con un musicista e anche Wax ha dichiarato di avere per lei una profonda stima e affetto, ma non altro:

"Tra noi è nato un bel legame, che difficilmente finirà, lei per me è una persona speciale, le voglio molto bene."

Attualmente, entrambi i cantanti sono impegnati nel loro instore tour e durante una delle tappe in cui ha incontrato i fan, Wax è stato protagonista di un momento alquanto insolito, che è stato poi raccontato attraverso un video su TikTok diventato già virale! Il cantante ed ex allievo di Amici, infatti, ha dichiarato di aver chiesto il numero di telefono a una sua fan. A svelarlo è stato lo stesso Wax, che ha anche raccontato cosa è accaduto dopo la sua richiesta.

Il cantante non è estraneo a colpi di testa come questi e la fan in questione deve averlo colpito molto, dato che anche nella scuola, a eccezione della breve relazione con Claudia Bentrovato, eliminata nelle prime settimane del talent, Wax non ha mai mostrato particolare interesse per altre allieve. Wax ha deciso di raccontare cosa è successo dopo aver chiesto il numero alla fan e, ovviamente, lo ha fatto con il suo solito modo di fare, a tratti sbrigativo:

"Sì, ho chiesto il numero. Se è andata a finire bene con questa ragazza? Cosa devo rispondere? Sì, devo dire di sì"

Non sappiamo chi sia la misteriosa fan, ma chissà che presto non potremo sentir parlare di questa frequentazione, ancora agli inizi. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

