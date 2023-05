Amici 22, vince Mattia Zenzola: la reazione di Raimondo Todaro dopo il trionfo del ballerino

Gossip TV

Raimondo Todaro scrive a Mattia Zenzola dopo la vittoria ad Amici: "La gente mormora, falla tacere praticando l'allegria".

Mattia Zenzola è il vincitore assoluto della ventiduesima edizione di Amici. Il giovane ballerino e allievo di Raimondo Todaro ha sbaragliato tutta la concorrenza battendo al televoto finale la bravissima cantante Angelina Mango, che si è però portata a casa il Premio della Critica e il Premio delle Radio.

La dedica di Raimondo Todaro a Mattia Zenzola dopo la vittoria ad Amici

La finale di Amici 22, andata in onda ieri domenica 14 maggio 2023 su Canale 5, ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola. Secondo posto per Angelina Mango, seguita dal cantante Wax e dalla ballerina Isobel Kinnear. Una vittoria che è stata commentata da tutti gli ex allievi della scuola e dal professore Raimondo Todaro.

Il coach di Amici 22, subito dopo la proclamazione del vincitore, è infatti intervenuto sui social per fare una dedica speciale al suo allievo Mattia: "Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria". Una dedica alquanto polemica nei confronti di tutti quelli che hanno criticato il ballerino di latino nel corso di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

A commentare la vittoria di Zenzola sono stati anche gli ex ballerini di Amici: da Gianmarco Petrelli a Megan Ria fino a Ramon Agnelli e Samu Segreto. Ovviamente non poteva passare inosservata la dolce dedica social di Maddalena Svevi, l'ex allieva del Serale con cui Mattia ha avuto una frequentazione nella scuola.

