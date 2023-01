Amici 22, Vanessa Bellini non supera il compito di Alessandra Celentano: dure parole da parte della maestra e di Emanuel Lo

Gossip TV

Nel daytime di Amici andato in onda ieri pomeriggio, Vanessa Bellini si è esibita per mostrare il compito della maestra Celentano. Ma i risultati sono stati disastrosi e anche il suo coach Emanuel Lo è parso perplesso. Vediamo insieme cosa è successo.

Vanessa Bellini è una delle ultime ballerine arrivate nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Dato che il tempo per il Serale si riduce di giorno in giorno, Alessandra Celentano le ha assegnato una coreografia di hip hop come compito e nel daytime di ieri pomeriggio, la ragazza è stata chiamata di fronte ai professori di ballo per eseguirlo.

Amici 22, Vanessa Bellini non supera il compito di Alessandra Celentano, è a rischio eliminazione?

Davanti a tutti i professori di ballo, compreso Emanuel Lo che le ha assegnato il banco, Vanessa si è esibita con la coreografia assegnatale dalla maestra Celentano. Purtroppo, il compito era molto difficile e la ballerina non l'ha superato, tanto che la maestra le ha assegnato un voto basso, un 1 ma solo perché aveva apprezzato lo sforzo. Celentano ha specificato di averle assegnato questo compito per capire che tipo di ballerina fosse e se in così poco tempo ci sarebbe stata la possibilità per lei di recuperare entro il Serale:

"Allora Vanessa, sono onesta: a me non piaci come ballerina. Questo compito è una catastrofe e al di là dell'hip hop, non avendo abbastanza tempo per recuperare lo studio che hanno gli altri, in vista del serale, non ci sarà modo di fare molto. Si è visto chiaramente che non sei in grado."

Emanuel Lo non ha voluto dare voti, perché il compito era molto difficile, ma anche lui non è contento del compito, ha apprezzato la sua incoscienza nel buttarsi in una coreografia così complessa, ma questa sua decisione lo ha anche spaventato, perché Vanessa non è riuscita a fare suo il compito, proprio perché non ne aveva le basi e le conoscenze.

Sul livello del compito, Alessandra Celentano ha specificato che il livello non era difficile, ma che mancavano completamente le basi in questa esibizione. Raimondo Todaro si è intromesso dicendo che anche senza farle fare il compito aveva già capito che non sarebbe stata in grado. Quando Celentano ha chiesto a Emanuel Lo se secondo lui era pronta per il Serale, il professore ha risposto che non lo sapeva.

La ballerina ha fatto ritorno in casetta, profondamente delusa: quando Megan ha provato a parlarle, l'ha allontanata, perché non aveva la forza di ripercorrere le parole che le sono state rivolte. Vanessa sarà la prossima a lasciare la scuola?

