Amici 22, trionfo per Maddalena Svevi su Alessandra Celentano: ecco cos'è successo!

Nel daytime di ieri, 20 aprile, ad Amici sono arrivate le pagelle dei giornalisti e per Maddalena Svevi è stato un autentico trionfo su Alessandra Celentano. Vediamo insieme cosa è successo.

Maddalena Svevi è tra le allieve più talentuose di questa ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il noto talent di Canale 5 oramai arrivato alla sua fase più calda: il Serale. Durante questi mesi nella scuola, Maddalena è cresciuta come artista, dimostrando di poter fronteggiare le numerose sfide e compiti che le venivano proposti, in particolare dalla maestra Alessandra Celentano.

Amici 22, Maddalena riceve giudizi positivi dai giornalisti: è un trionfo su Alessandra Celentano

Con Celentano i rapporti dell'allieva non sono sempre idilliaci: più e più volte la coach di ballo ha cercato di mettere in difficoltà Maddalena, paragonandola a un altro talento della scuola, Isobel Kinnear, e rivolgendole spesso commenti offensivi, nei quali la paragonava a un pulcino, a una gattina, al punto che in più di un'occasione, durante il Serale, anche uno dei giudici Cristiano Malgioglio si è schierato dalla parte della giovane ballerina, affermando che l'atteggiamento di Celentano non era ammissibile.

Ma Maddalena è riuscita a dimostrare in numerose occasioni di essere in grado di reggere i duri confronti e le sfide della severa insegnante e nel daytime del 20 aprile ha ricevuto una piccola ricompensa: le pagelle dei giornalisti l'hanno fatta trionfare sulla maestra. Infatti, i commenti letti dalla ballerina durante l'appuntamento pomeridiano di Amici erano tutti super positivi:

"Purtroppo per Alessandra Celentano, l'allieva non solo regge il confronto con tutti e tutto sempre, ma reagisce con una grinta da leonessa e con gli occhi della tigre"

Anche se Maddalena non sembra aver apprezzato l'ennesimo riferimento al mondo animale, si è detta piacevolmente sorpresa e contenta di queste parole. Forte di questi commenti positivi - altri giornalisti l'hanno definita una bella scoperta, in grado di vincere ogni cosa - Maddalena potrà affrontare con fierezza la prossima puntata del Serale, prevista per domani, sabato 22 aprile.

