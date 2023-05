Amici 22, svelati i nomi degli allievi positivi e quando sarà registrata la semifinale!

Gossip TV

Il daytime ha mostrato chi sono gli allievi positivi e arrivano news su quando sarà registrata la semifinale del programma!

Durante il daytime di Amici di oggi, 3 maggio, sono stati mostrati 4 allievi in isolamento e abbiamo così scoperto chi sono i 4 allievi positivi al covid-19. Inoltre, sono arrivati aggiornamenti sulla registrazione della semfinale.

Amici 22, chi sono gli allievi positivi al covid e quando ci sarà la prossima registrazione

Nel daytime di oggi, i ragazzi del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi hanno ricevuto le pagelle dei giornalisti e mentre quattro allievi le hanno lette nel salottino come al solito, altri 4 erano in isolamento in una delle stanze: Aaron Cenere, Angelina Mango, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola sono gli allievi contagiati.

Al momento, la registrazione della semifinale, come anche confermato dalla produzione della Fascino, è stata sospesa, per osservare lo sviluppo della situazione. Su Canale 5 la pubblicità della semifinale continua ad andare in onda e anche il daytime non ha fornito spiegazioni sul perché i ragazzi fossero stati separati, perciò, sembra che per il momento la produzione ha tutta l'intenzione di continuare a portare avanti la sua scaletta.

A rivelare che la registrazione avverrà è stato Lorenzo Pugnaloni, al quale fa eco anche la pagina Instagram di Amici News che svela che questa settimana ci sarà la registrazione della semifinale, prevista per sabato 6 maggio, e in base alla situazione la puntata sarà registrata tra venerdì alle 15 e sabato mattina alle ore 11.

