Amici 22, scene tagliate dall'ultima puntata del Serale? Cos'è successo?

Gossip TV

La sesta puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 22 aprile, ha visto la cancellazione di alcune esibizioni dalla messa in onda. Vediamo insieme cosa è successo.

La sesta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Ramon dal talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il ballerino è andato al ballottaggio finale con Mattia Zenzola e Cricca, ma di nessuno dei tre è stata mostrata l'esibizione finale: un problema di scene tagliate?

Amici 22, scene tagliate dalla puntata del Serale?

Prima di decretare a chi debba andare la vittoria, i giudici e il pubblico assistono alle esibizioni finale degli allievi al ballottaggio, in modo da avere un'idea chiara e poter giudicare nella massima libertà. Ma nella puntata andata in onda ieri sera, sabato 22 aprile, non è andata così! Infatti, nonostante le anticipazioni avessero rivelato anche quali performance avrebbero dovuto eseguire, in puntata si è mostrato direttamente il giudizio della giuria di Amici 22.

Dopo aver salvato Mattia Zenzola, la produzione ha mandato in onda direttamente il verdetto finale, con il quale i giudici hanno salvato Cricca: i fan, tuttavia, hanno protestato perché avrebbero voluto vedere i loro allievi preferiti esibirsi. In particolare, a protestare sono stati i fan di Mattia, perché il latinista avrebbe dovuto mostrare una complessa coreografia e dopo le accuse di Celentano sulla scarsa versabilità del ballerino, sarebbe stata una prova che mettesse a tacere la severa maestra e permettesse a Mattia di dimostrare le sue capacità.

Non è dato sapere se le scene tagliate siano dovute a un errore della produzione, nel montaggio, oppure sia stato voluto e quindi per ridurre il minutaggio della puntata si è deciso di non mandare in onda alcune esibizioni.

Scopri le ultime puntate di Amici