Amici 22, Samu Segreto e Beppe Fiorello insieme al Pride di Palermo!

L'ex ballerino di Amici Samu Segreto e il regista e attore Beppe Fiorello hanno preso parte al Pride di Palermo! Vediamoli insieme!

Il mese di giugno è il mese del Pride, il mese in cui, in tutta Italia, si celebra l'amore in tutti i suoi aspetti e la comunità queer e i suoi alleati scendono in piazza per ricordare che c'è ancora molta strada da fare per garantire uguaglianza di diritti a tutti e che l'amore è amore, sempre e comunque. A sostenere questa manifestazione, a Palermo c'erano l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Samu Segreto e il regista Beppe Fiorello.

Amici22, Samu Segreto e Beppe Fiorello a sostegno del Pride di Palermo

Dopo le vicende che hanno portato Arisa a lasciare il suo ruolo di madrina per il Pride di Roma, è emozionante vedere come dalla scuola di Amici arrivi, invece, il sostegno di un ex allievo, il ballerino Samu Segreto e quello di un importante regista e attore come Beppe Fiorello. I due si conoscono perché Samu ha recitato in Stranizza d'amuri, lungometraggio d'esordio alla regia per Fiorello, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico e ha vinto ai Nastri d'Argento 2023 ben due premi, tra cui quello per la legalità.

Il film racconta, inoltre, la storia d'amore - realmente accaduta -tra due adolescenti siciliani, interpretati da Segreto e Gabriele Pizzurro, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola. I due, incapaci di sopportare i pregiudizi e l'odio rivolto contro di loro, decisero insieme di togliersi la vita.

Nella giornata di sabato 24 giugno, sia Segreto sia Fiorello hanno deciso di mostrare il loro sostegno alla comunità queer, partecipando al Gay Pride di Plaermo, raccontando l'esperienza attraverso stories su Instagram e prendendo parte a una manifestazione che ha accolto oltre 120 mila persone.

