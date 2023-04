Amici 22, reazioni violente alla classifica di Marcello Sacchetta e lui risponde così!

Gossip TV

Nel daytime di Amici andato in onda ieri, Marcello Sacchetta ha svelato la classifica dei ballerini del programma, dopo una prova. Ma il ballerino è stato violentemente attaccato con insulti e polemiche e ha deciso di rispondere così. Vediamo insieme cosa è successo.

Il daytime di Amici ha mostrato il ritorno nel talent show di Canale 5 di Maria De Filippi di Macello Sacchetta, ex ballerino protafessionista del programma. L'ex ballerino ha deciso di sottoporre i ballerini del programma a una prova e al termine delle loro esibizioni ha stilato una classifica, ma sono piovute critiche di ogni tipo!

Amici 22, Marcello Sacchetta e la classifica: volano polemiche e lui risponde a tono

Nella classifica stilata da Sacchetta, il ballerino ha posizionato al primo posto Alessio Cavaliere, mentre all'ultimo posto è capitato Mattia Zenzola. Sacchetta ha dato a ognuno dei ragazzi delle critiche costruttive, ma nonostante le sue opinioni fossero valide e avessero delle basi, i fan di Zenzola si sono duramente scagliati contro l'ex ballerino, perché ha giudicato Mattia solo in base a un gusto personale.

Il ballerino di Todaro è stato accusato dal ballerino professionista di aver tenuto lo sguardo basso durante la performance e quindi non ha trasmesso molto al suo esaminatore. E per i fan di Mattia non era una motivazione sufficiente per assegnargli l'ultimo posto e così si sono scagliati contro Sacchetta, anche con commenti molto violenti. Poche ore dopo la messa in onda della puntata di ieri, Sacchetta ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una risposta agli insulti ricevuti:

"Sono tornato a casa da poco e ho letto alcuni tweet e commenti sulla puntata andata in onda oggi. Ci sono alcune persone soprattutto di alcune fanbase che si limitano alla classifica finale buttando via tutto il resto, come se non avesse importanza. Eppure, ho detto molte cose, ho dato anche dei consigli per poter crescere, migliorare. Quello però non è stato visto: io amo ogni genere di danza, soprattutto, quando è fatta bene. Nel corso di quest'anno ho più volte elogiato i ragazzi perché sono molto talentuosi e io sono uno che non si spreca con i complimenti, anzi. Non potrà mai andar bene a tutti una classifica perché ognuno ha i propri gusti e poi ognuno tifa chi gli pare. Concludo dicendo che scrivere parolacce e insulti non fa di voi persone migliori o tecnici, non riempie di orgoglio il vostro supportato, anzi, forse si vergognerebbe se lo sapesse. Siate più rispettosi, ma soprattutto ascoltate!"

