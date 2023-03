Amici 22, Piccolo G. convocato da Rudy Zerbi: "Non penso che tu sia adatto al Serale". Ecco la decisione definitiva.

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, Piccolo G. è stato convocato da Rudy Zerbi e il professore ha deciso di comunicargli la sua decisione per il Serale. Ecco cosa è successo.

Il daytime di Amici di oggi, venerdì 10 marzo, si è rivelato ricco di momenti emozionanti: Cricca ha avuto la sua occasione per mostrare ai suoi compagni il videoclip della sua canzone e per l'occasione tutti gli allievi del talent di Canale 5 si sono vestiti a festa e si sono dati a un pomeriggio di risate e musica. Ma, prima di questo momento gioioso, è andato in onda un momento molto importante per Piccolo G. Il cantante è stato convocato dal coach Rudy Zerbi che gli ha comunicato la sua decisione finale in merito al Serale.

Amici 22, Rudy Zerbi prende una decisione su Piccolo G.

Convocato in studio dal coach di canto, Piccolo G. si è ritrovato in una situazione difficile: le sue ultime esibizioni non erano piaciute al suo coach, che non aveva nascosto i suoi dubbi sul portare il ragazzo al Serale. A quanto pare questa decisione non è cambiata e così Rudy Zerbi gli comunica una decisione che sembra definitiva:

"Come sai la produzione ha fissato un numero di posti per il serale. Questo accade perché i miei colleghi, purtroppo, non si prendono la responsabilità di prendere delle scelte. E io devo dirti che al momento non ho fiducia nelle tue capacità, perciò, non mi sento di portarti al Serale. Mi auguro che vogliano portarti loro, ma io non me la sento"

Piccolo G. si volta per uscire dallo studio, avendo appreso di non poter accedere alla seconda fase del talent, ma viene fermato dalla voce di Maria De Filippi. La conduttrice e il cantante hanno una conversazione che dura 15 minuti e che non viene mostrato e che non verrà mai mandato in onda. Dopo la conversazione, Rudy richiama l'allievo e gli comunica:

"So che quello che ti sei detto con Maria non andrà mai in onda, ma io non ho potuto fare a meno di ascoltare. E sentendolo ho visto finalmente una parte di te che non avevo mai visto, ma che ho sempre sperato ci fosse e che tu non riesci a tirare fuori, è una parte vera, onesta. Una parte che mi piace molto. E se tu mi prometti che anche nella musica, nel canto e nell'affrontare le canzoni e quello che devi fare qui, lo fai e farai con quello spirito e quella verità, allora, se tu lo vuoi, sono pronto a portarti al Serale"

E così, Piccolo G. ancora incredulo ha visto di nuovo aprirsi la strada per il Serale. Ora, non gli resta che dimostrare a Rudy Zerbi di non aver sbagliato nell'avere fiducia in lui.

