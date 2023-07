Amici 22, Niveo: "Ho vissuto momenti difficili nella scuola. Lorella Cuccarini e Zerbi? Devo ammettere che..."

Gossip TV

Il giovane cantante Niveo ricorda la sua esperienza ad Amici 22.

Marco Fasano, in arte Niveo, ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua turbolenta esperienza nella scuola di Amici. Il giovane cantante ha colto l'occasione per parlare del rapporto con la sua coach Lorella Cuccarini e delle critiche ricevute da Rudy Zerbi, che non ha mai fatto mistero di non apprezzare la sua musica.

Le confessioni di Niveo

Niveo è stato uno dei protagonisti della ventiduesima edizione di Amici. La sua esperienza nella scuola è stata ricca di alti e bassi. Numerosi, infatti, sono stati i momenti difficili e di sconforto in cui non è riuscito a dimostrare il suo talento proprio come ha rivelato lui stesso in una recente intervista rilasciata a Superguidatv:

Durante questo percorso non è stato tutto rose e fiori. Ho avuto dei black out, momenti difficili in cui vedevo tutto nero. Mi sono preso anche qualche ramanzina da parte di Lorella [...] Lorella mi ha insegnato a credere in me stesso. Per mesi è stata più lei a credere in me di quanto lo facessi io. Senza di lei non avrei mai raggiunto obiettivi importanti ma soprattutto non sarei riuscito a superare momenti di black out totale. Sapere che lei credeva in me mi ha aiutato tantissimo. Forse con la testa e la maturità di adesso, cambierei qualcosa. Sono però contento di come sia andata questa esperienza che mi ha cambiato la vita.

Dopo aver speso parole di grande stima e affetto nei confronti della sua coach Lorella Cuccarini, Niveo ha parlato delle critiche ricevute da Rudy Zerbi:

Con Rudy Zerbi invece c’è stato un rapporto più conflittuale. Devo ammettere, però, che anche i contrasti avuti con Rudy mi sono stati di grande insegnamento. Ho capito che non si può piacere a tutti ma anzi bisogna studiare per allargare sempre di più l’orizzonte. Non ci si può sentire arrivati a 18/19 anni. Con la sua conoscenza musicale e la sua esperienza sul campo, Rudy mi ha fatto delle critiche costruttive che mi hanno permesso di crescere.

A proposito invece della storia d'amore nata nella scuola di Amici 22 con la ballerina Rita Danza, Niveo ha confessato:

La nostra relazione procede a gonfie vele. Lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito il fatto che i sentimenti li vive sempre al massimo.

