Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi a confronto: "Fai drammi per tutto"

Nel daytime di oggi 5 dicembre è andato in onda un nuovo confronto tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. La coppia è in crisi da qualche giorno e non sembra riuscire a trovare un punto d'incontro. Ecco cosa è successo.

Nei giorni scorsi nella scuola di Amici, tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola è calato il gelo: la coppia di ballerini è sembrata più distante che mai, a causa di alcune incomprensioni e di una mancanza di comunicazione molto evidente. Anche nel daytime andato in onda oggi lunedì 5 dicembre, i due si sono confrontati per provare a trovare un punto d'incontro.

Maddalena Svevi a Mattia Zenzola: "Dobbiamo sempre chiarirci, sta diventando tutto pesante"

Mentre all'inizio della loro relazione, era stata Maddalena a chiedere un confronto al ballerino, chiedendogli di comunicare di più con lei, ora, i ruoli si sono invertiti ed è stato Mattia a cercare un nuovo confronto con la ballerina, perché erano giorni che a malapena si guardavano negli occhi. Anche nelle immagini mandate in onda dalla produzione si può notare come i due allievi di Amici appaiano sempre più distanti, al punto da evitarsi.

Ma, Mattia non ha intenzione di lasciar correre e decide di prendere il proverbiale toro per le corna e confessarsi a cuore aperto. Non è stato facile, visto l'atteggiamento chiuso e ostile di Maddalena, ferita a sua volta da Zenzola: "Prendi ogni cosa che faccio e me la critichi. Dimmi cosa devo fare. Vedi?! Ogni cosa è un dramma, sembra che vuoi dimostrare a ogni modo che non può funzionare". Mattia le ha fatto notare che se non credesse alla loro storia non le avrebbe chiesto di parlare in privato, lontano dagli altri.

I due ragazzi hanno già fatto tanti passi avanti l'uno verso l'altra: Mattia si sta aprendo di più e Maddalena sta imparando a vivere anche in coppia, essendo una ragazza molto indipendente. Però, è inevitabile che alcuni comportamenti sono duri a morire ed è la ballerina a tirare fuori l'argomento: "Non so, ma ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va in noi. Lo so, ma non voglio staccarmi da te".

A questa dolce confessione, Mattia si è aperto a sua volta, nonostante i dubbi, perché ammette, per lui è la prima volta che prova qualcosa di simile:

"Ci tengo troppo a te, non è facile per me, a parte quando ero piccolino, per me è la prima volta che sto così vicino a una persona. Devo comprendere che siamo diversi, ma sto capendo come sei fatta. Voglio capire come farti stare bene."

Rassicurata anche lei, Maddalena gli promette che affronteranno insieme questo percorso, che lui non deve cambiare per lei e che non devono allontanarsi per stare bene, ma al contrario, devono solo imparare a capirsi e aiutarsi a vicenda. Questa nuova promessa viene sugellata con un dolce bacio e tra i due sembra essere tornato il sereno, finalmente.

