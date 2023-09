Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Mari nel cast del musical di Mare Fuori? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola, e la ballerina Benedetta Vari saranno parte del cast del Musical di Mare Fuori? Ecco cosa sappiamo!

In attesa di veder tornare su Canale5 la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, su due ex ballerini del talent è spuntata un'indiscrezione. Sembra che il vincitore di Amici22, il latinista Mattia Zenzola, e la sua partner di ballo Benedetta Vari potrebbero far parte del cast del Musical di Mare Fuori.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari di Amici nel cast del musical di Mare Fuori

La serie Rai diventata campione di ascolti e un vero e proprio fenomeno cult tra i giovanissimi e non sarà adattata anche in un musical, sotto la direzione artistica di Alessandro Siani. I casting si sono tenuti al Teatro Brancaccio di Roma, mentre in questo periodo sono iniziate anche le prove del musical, che dovrebbe debuttare a partire dal 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli. Da lì, partirà con un tour nei principali teatri d'Italia, per la gioia dei fan della serie. Nel cast abbiamo diversi ex allievi del talent di Amici, nonché molti volti protagonisti della serie Rai, come Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci.

Sembra che anche Mattia Zenzola e Benedetta Vari faranno parte del cast, come riporta un'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano. Un utente anonimo ha, infatti, riferito di averli visti a Napoli durante le prove dello spettacolo:

"Ieri Mattia e Benedetta erano insieme a Napoli per i casting del musical di Mare Fuori e sono stati presi. Dopo sono andati insieme a fare a shopping"

A dirigere il corpo di ballo dello spettacolo teatrale sarà, inoltre, un altro volto noto ai fan del talent, quello di Marcella Sacchetta, come mostravano alcuni scatti ufficiali pubblicati sulle pagine social del Musical.

