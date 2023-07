Amici 22, Maddalena Svevi sulle critiche ricevute durante il talent: "Sono stati momenti duri..."

Gossip TV

Maddalena Svevi, una delle ballerine di Amici, si è raccontata, svelando cosa ne pensa delle numerose critiche ricevute durante la sua permanenza nel talent.

Maddalena Svevi è una delle allieve più amate della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5. Intervistata da Lorella Cuccarini per il suo format Dimmi di te, Maddalena ha raccontato come ha reagito alle numerose critiche ricevute durante la sua permanenza nella scuola.

Amici 22, Maddalena Svevi e il suo rapporto con le critiche ricevute nel talent

Nella scuola, infatti, una delle insegnanti aveva preso di mira Maddalena Svevi: la severissima Alessandra Celentano. In particolare, dall'arrivo di Isobel Kinnear, la talentuosa ballerina australiana, Maddalena aveva spesso subito il confronto con la rivale e le parole della maestra di ballo non aiutavano. Secondo Celentano, infatti, la ballerina mancava di sensualità e tecnica, mentre Isobel era una vera artista.

Anche durante il Serale, l'ex ballerina non si è risparmiata e in più di un'occasione ha paragonato la Svevi a un pulcino o un gattino, ma per fortuna, in aiuto della ballerina era giunto diverse volte sia il suo coach, Emmanuel Lo, sia il giudice Cristiano Malgioglio, il quale non aveva esitato a definirla una tigre, altro che gattino!

Sulle numerose critiche ricevute, l'ex allieva ha rivelato che di solito accetta di buon grado una critica costruttiva, mentre, invece, quelle più pesante, le provocavano un forte fastidio, ma che non cambierebbe nulla di ciò che ha fatto, perché l'ha portata fino alla semifinale:

"Sono sicura che questi commenti mi siano serviti per migliorare. Da piccolina invece era il contrario. Quando le persone mi dicevano "stai facendo male" o il mio insegnante mi rimproverava con durezza, facevo di più. Invece, ora, crescendo è il contrario. Ogni tanto ho bisogno di qualche carezza."

Nonostante, si mostrasse sempre molto forte e sicura di sé, Maddalena Svevi ha anche raccontato di aver trascorso attimi difficili nella scuola:

"Non c'è telefono, non puoi chiamare i familiari quanto vuoi, sei un po' da sola e la testa comincia a viaggiare. Ci sono stati momenti duri, paranoie, insicurezze..."

Eppure, ha concluso, Amici è stato il suo più grande sogno, un'emozione che non dimenticherà mai e che le ha fatto comprendere quanto grande sia il suo amore per la danza.

