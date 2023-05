Amici 22, Maddalena Svevi e Isobel Kinnear insieme in un video su TikTok

Gossip TV

Le due ballerine di questa edizione di Amici, Maddalena Svevi e Isobel Kinnear, si sono ritrovate per girare insieme un video su TikTok.

La finale della ventiduesima edizione di Amici si è disputata domenica 14 maggio, registrando un boom di ascolti e vedendo trionfare Mattia Zenzola, con Angelina Mango al secondo posto. Nonostante siano passati diversi giorni, tuttavia, gli allievi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi non perdono occasione per rivedersi e rivivere insieme i momenti dell'esperienza trascorsa nella scuola.

Amici 22, Maddalena e Isobel insieme in un video su TikTok

Così, se Gianmarco, Cricca e Ramon si sono riabbracciati e hanno trascorso qualche momento di svago a Milano e Christian Stefanelli e Mattia si sono rivisti dopo 7 mesi nella casetta di Amici, anche Maddalena Svevi e Isobel Kinnear hanno approfittato di un momento di svago per tornare a ballare insieme.

La rivalità tra le due allieve è stata fomentata da Alessandra Celentano, coach di Isobel, che non ha mai mancato di sottolineare come la ballerina australiana fosse a un livello superiore rispetto all'allieva di Emanuel Lo. Nonostante i continui tentativi di sminuire e mettere in difficoltà Maddalena, la ballerina è sempre riuscita a cavarsela e a superare le prove proposte dalla severa prof della scuola. Tuttavia, nonostante tutto, tra le due ragazze non c'è mai stata rivalità e anzi si sono sempre incoraggiate e supportate a vicenda.

Ora che l'avventura di Amici si è conclusa, per entrambe inizia una nuova fase, in cui i progetti lavorativi e le offerte che hanno ricevuto dopo l'eliminazione dal talent sicuramente le terranno molto impegnate. Isobel, infatti, ha ricevuto ben tre proposte di lavoro per diverse compagnie, così come anche Maddalena ha ricevuto un'offerta per far parte di una prestigiosa compagnia di ballo per i prossimi 6 mesi. Nel frattempo che il loro futuro si dipani davanti a loro, le due ballerine hanno trovato il tempo di rivedersi e girare insieme un video su Tik Tok nel quale ballano insieme sulle note di Beautiful Liar, hit nata dalla collaborazione tra Shakira e Beyoncé.

