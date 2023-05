Amici 22, Maddalena Svevi e il commovente ritorno nella sua scuola di ballo [VIDEO]

Gossip TV

Maddalena Svevi, ex concorrente di questa edizione di Amici, ha fatto ritorno nella sua scuola di ballo. Vediamo insieme il commovente video con la sua reazione.

Amici è ormai terminato e in attesa dei frutti del loro impegno, gli allievi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi si godono il riposo e l'armonia famigliare. Tra loro, anche Maddalena Svevi, una delle ballerine di questa edizione, che è protagonista di un commovente video nel quale si vede il ruo ritorno nella sua vecchia scuola di danza.

Amici 22, Maddalena Svevi e il ritorno nella sua scuola di danza: il video

Eliminata a un passo dalla finale, Maddalena ha comunque ottenuto delle importanti offerte, grazie alla sua permanenza ad Amici: a fine agosto partirà per gli USA e studierà 4 mesi in una prestigiosa scuola di danza. Nel frattempo, è molto richiesta e ha già partecipato a diversi eventi insieme agli altri allievi, tra cui il vincitore della ventiduesima edizione del talent, Mattia Zenzola, suo ex fidanzato e con il quale sembra ci sia ancora un'intesa.

Tornata a Genova dalla sua famiglia, Maddalena è tornata anche nella sua vecchia scuola di danza, un luogo per lei importantissimo, dove ha mosso i primi passi nel mondo del ballo e dove è stata accolta da un tripudio di applausi e affetto, da parte dei suoi compagni ed ex professori. Tutta la scuola ha atteso il suo arrivo per tributarle una sorpresa: Maddalena, infatti, ha sentito la musica di una delle sue coreografie provenienti da una delle sale e quando ha aperto la porta si è trovata tutto il corpo docenti e gli allievi riuniti ad accoglierla con applausi e grida entusiaste.

Un gesto che ha commosso molto Maddalena, tanto che la ballerina è scoppiata subito in lacrime, non aspettandosi questa sorpresa così affettuosa. Per lei è stata organizzata una dolce festa di bentornato, con tanto di palloncini e torta per commemorare il suo traguardo nella scuola di Canale5. Commossa, Maddalena ha ripostato il video nelle sue stories su Instagram, ringraziando tutti con un semplice ma sincero messaggio:

"Siete la mia famiglia"

Scopri le ultime news su Amici