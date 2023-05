Amici 22, Lorella Cuccarini sulle rivelazioni della figlia Chiara: "Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole"

Gossip TV

La coach di Amici 22 commenta il coming out della figlia Chiara Capitta.

La ventiduesima edizione del Serale di Amici sta per giungere al termine. Nell'attesa, la coach Lorella Cuccarini ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Gente in cui ha colto l'occasione per commentare le ultime dichiarazioni rilasciate dalla figlia Chiara Capitta riguardanti la sua sessualità.

La confessione di Lorella Cuccarini sulla figlia Chiara

Lorella Cuccarini ha rotto il silenzio e commentato il coming out di Chiara Capitta. Per chi non lo sapesse, la ragazza ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha rivelato di odiare le etichette e che potrebbe tranquillamente innamorarsi di una persona indipendentemente dal genere. Intervistata da Gente, la professoressa di Amici 22 ha spiegato che non avrebbe nessun tipo di problema se sua figlia si dovesse innamorare e fidanzare con una ragazza, perché tutto quello che le interessa è la sua felicità:

Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole, sono state chiare e semplici. Poi lei è grande e soprattutto è libera di esprimere ciò che sente. Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con un’altra donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici.

Ricordiamo che la semifinale di Amici, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, andrà in onda sabato 6 maggio 2023 in prima serata su Canale 5. Chi, tra Wax, Mattia Zenzola, Maddalena Svevi, Angelina Mango, Aaron e Isobel Kinnear, saranno i finalisti della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi?

