Amici 22, le Anticipazioni e la data della prima registrazione del Serale

Gossip TV

Manca davvero poco alla prima puntata del Serale di Amici 22.

Cresce l'attesa per il Serale della ventiduesima edizione di Amici, che partirà il prossimo sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Canale 5. Come succede da ormai diversi anni, però, non sarà in diretta e, infatti, la prima puntata verrà registrata giovedì 16 marzo.

Svelata la data della prima registrazione del Serale di Amici 22

Manca davvero poco all'inizio del Serale di Amici 22. La prima puntata verrà registrata il prossimo giovedì 16 marzo 2023, qualche giorno prima della messa in onda su Canale 5. Stando alle anticipazioni, i ragazzi ammessi alla fase finale del talent show di Maria De Filippi sono: Ramon, Isobel, Gianmarco, Maddalena, Samu, Megan, Mattia, Alessio, Federica, Wax, Cricca, NDG, Angelina, Aaron e Piccolo G.

Nel corso dell'ultima registrazione di Amici, infatti, sono stati eliminati il cantante Niveo e la latinista Benedetta, la quale però ha ricevuto una proposta speciale dalla conduttrice. Come riportato da Biccy, il direttore artistico sarà nuovamente il celebre coreografo e sceneggiatore francese Stephane Jarny.

Leggi anche La crisi di Cricca dopo l'ultima puntata di Amici

Grandi novità e cambiamenti, invece, per quanto riguarda il cast dei giudici. Anche se i nomi al momento rimangono un mistero, sembra certa l’assenza di Stefano De Martino. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul Serale, vi ricordiamo l'ultimo appuntamento pomeridiano con i ragazzi di Amici, che andrà in onda domenica 12 marzo alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.