Amici 22, le anticipazioni di domenica 6 novembre 2022: le classifiche

Oggi, giovedì 3 novembre 2022, si è registrata la settima puntata della ventiduesima edizione di Amici che andrà in onda domenica 6 novembre prossimo alle ore 14 su Canale 5.

Amici 22: le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Amici News

Ospiti della puntata: Cristiano Malgioglio, Beppe Vessicchio e Marco Mengoni.

Nuova gara cover. I cantanti di Amici 22 sono stati giudicati, questa settimana, da Cristiano Malgioglio.

Ecco i voti:

Federica 10

Tommy Dali 10

Cricca 10

Ndg 9 Dopo due settimane in ultima posizione, dopo le parole di Lorella Cuccarini, è riuscito a rialzarsi.

Wax 9

Niveo 7+

Ascanio 7+

E’ stata fatta anche una gara di canto a sorpresa su Imagine. A proporsi sono stati: Tommy Dali, Niveo e Aaron. A giudicarla è stato l’amatissimo maestro Vessicchio. Vincitore, Tommy.

Compito di Aaron dato da Arisa. Il cantante lo supera pienamente cantando It’s me.

A giudicare i ballerini è stato, invece, Froz.

Maddalena 8,5

Megan 8,5

Samu 8

Mattia 7,5

Claudia 7. Sono stati coinvolti tutti i ragazzi in particolare:

Rita 6,5

Ludovica 6+

Gianmarco 6

Ramon non ha preso parte alla gara perché ha dovuto portare sul palco il compito di hip hop che gli era stato assegnato e che ha dimostrato Spillo.

Con Ramon parla Alessandra Celentano. La maestra lo rimprovera perché il danzatore cerca costantemente attenzioni. C'è stato un ballo tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio su una musica ballata da Megan poco prima.E’ tornato il momento dei palloncini che gli anni scorsi ci aveva regalato diverse gioie e un po’ di trash. Un palloncino era per Elena D’Amario. A mandarglielo Samu che le ha detto che è innamorato di lei e gli dispiace per la differenza di età. Altro palloncino per Gianmarco, da parte di Megan che senza peli sulla lingua gli fa notare la differenza di comportamento con lei e con gli altri e gli chiede di non farsi influenzare da nessuno. Palloncino anche per Ndg, ma il mittente è rimasto sconosciuto e per Samuel da Piccolo G. Il cantante ha detto al ballerino di averlo rivalutato e di riconoscere che ha sofferto molto.

E’ giunto poi un filmato per Samuel. Settimana scorsa aveva chiesto, dopo quelli sui baci delle varie coppiette, se ci fosse qualcosa anche per lui e così, scherzando, hanno fatto vedere come fosse il terzo incomodo tra i vari “piccioncini”.

Piccolo G ha vinto la sfida voluta da Arisa. A giudicarla è stato Beppe Vessicchio. Questa sfida la vedremo lunedì nel day time. Arisa non era più convinta di mettere a rischio il ragazzo, ma quest’ultimo ha voluto comunque farla. Lo sfidante? Due, ovvero colui che ha perso contro Niveo.Dopo aver vinto la gara inediti e aver lavorato con i vari produttori, a breve usciranno ufficialmente i singoli di: Wax, Ndg e Tommy

