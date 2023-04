Amici 22: "Isobel Kinnear è una macchina da guerra", il giudizio della critica

Gossip TV

Svelato il parere delle testate giornalistiche sulla brava ballerina di Amici 22.

La finale di Amici 22 si avvicina e Maria De Filippi ha deciso, già da qualche settimana, di fare sperimentare agli allievi ancora in gara la cosiddetta ‘critica giornalistica’. Dopo Ramon Agnelli, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, anche per Isobel Kinnear è arrivato il momento di scoprire cosa pensano i giornalisti del suo talento.

Isobel Kinnear elogiata dai giornalisti ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22, Isobel Kinnear ha scoperto il giudizio della critica. In vista della sesta puntata del Serale, che andrà in onda domani sabato 22 aprile 2023 in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi ha mostrato ai ragazzi della scuola le pagelle dei giornalisti. Tra tutti, la ballerina della squadra Zerbi-Cele ha ricevuto tanti complimenti.

"È una macchina da guerra che unisce al talento una forza di volontà rara. Del resto lo dimostra il fatto che per entrare ad Amici ha dovuto imparare l'italiano in pochissimi mesi e si è impegnata così tanto da riuscire a farsi capire e a comprendere" scrive il giornalista Massimiliano Longo di All Music Italia.

E ancora: "Tornando al ballo, nel primo guanto di sfida mette in chiaro subito le cose dimostrando che se c'è una sfida lei non si accontenta di fare il compito assegnato ma punta a superarsi ogni volta. E così sceglie di cantare il brano dal vivo anzichè fare il lip-sync. Non serve essere esperti di ballo per riconoscere un talento così".

Leggi anche Le anticipazioni della sesta puntata Serale di Amici 22

Un giudizio davvero bello e positivo che ha reso felice la ballerina e allieva di Alessandra Celentano. Parlando con la De Filippi, infatti, Isobel ha rivelato: "Io sono senza voto, non so se è un bene o un male...È bello no? Sono davvero felice, grazie".

Scopri le ultime news su Amici.