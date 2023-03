Amici 22, Isobel in lacrime: la ballerina racconta il suo passato doloroso a Maria De Filippi

Gossip TV

Isobel crolla ad Amici e racconta per la prima volta un periodo molto difficile della sua vita: "Sono molto fragile".

Tempo di confessioni per Isobel nella casetta di Amici 22. Interpellata da Maria De Filippi, la bravissima ballerina della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è scoppiata a piangere rivelando alcuni dettagli inediti e dolorosi del suo passato.

Le lacrime di Isobel ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22, Isobel ha ricevuto un nuovo guanto di sfida da parte di Emanuel Lo . Guanto che la vedrà scontrarsi con Maddalena Svevi e che servirà a tirar fuori l'emotività e fragilità delle due ballerine del Serale. Interpellata da Maria De Filippi, l'allieva della maestra Celentano non è riuscita a trattenere le lacrime e ha parlato di un periodo molto difficile vissuto tra i 14 e i 16 anni:

In realtà sono molto fragile e delicata. Anche io ho delle fragilità. Ho vissuto un periodo davvero difficilissimo della mia vita. Prima alla mia migliore amica le hanno diagnosticato la leucemia. L’anno dopo ho perso la mia nonna a cui ero molto legata e il terzo anno ho perso mia zia e non me l’aspettavo perché era molto giovane...

Isobel riuscirà a battere Maddalena e sorprendere Emanuel Lo? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 1 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

