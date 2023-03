Amici 22, in onda stasera su Canale 5 la seconda puntata del Serale: le Anticipazioni e gli ospiti in studio

Gossip TV

È tutto pronto per la nuova puntata del Serale di Amici 22.

L'attesa finalmente finita! Stasera, sabato 25 marzo 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici. Super ospiti in studio il duo comico Pio e Amedeo e l'attore e showman Enrico Brignano.

Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 22

Manca poco alla nuova puntata del Serale di Amici 22. 13 i ragazzi ancora in gara divisi in tre squadre. La prima capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e composta da Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon e Gianmarco. La seconda guidata da Raimondo Todaro e Arisa e formata da Mattia, Alessio, Wax e Federica. La terza e ultima capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e composta da Cricca, Angelina, Maddalena e Samu.

Stando alle anticipazioni, nel corso della serata avverranno ben due eliminazioni. Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola e ad avere la peggio saranno Piccolo G, Cricca e Gianmarco. A giudicare le esibizioni dei ragazzi in gara una nuova giuria formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.

Dopo l'eliminazione della ballerina Megan Ria e del cantante NDG, chi saranno i ragazzi costretti a lasciare definitivamente la scuola di Amici? Per saperne di più non ci resta che attendere la seconda puntata del Serale, che andrà in onda stasera, sabato 25 marzo, in prima serata su Canale 5. Non mancate!

