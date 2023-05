Amici 22: in onda stasera su Canale 5 la Finale

Gossip TV

Chi sarà il vincitore della ventiduesima edizione di Amici?

L'attesa è finalmente finita! Stasera, domenica 14 maggio 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale della ventiduesima edizione di Amici. Quattro i ragazzi in gara che si contenderanno la vittoria: i cantanti Wax e Angelina Mango e i ballerini Isobel Kinnear e Mattia Zenzola.

La finale di Amici 22: stasera su Canale 5

Stasera scopriremo finalmente chi vincerà Amici 22. Quattro i talenti che si contenderanno la vittoria finale: i cantanti Wax e Angelina Mango e i ballerini Isobel Kinnear e Mattia Zenzola. A consegnare la coppa sarà il vincitore della passata edizione del talent show di Maria De Filippi, ovvero il cantante e musicista Luigi Strangis. A decretare il vincitore di Amici 22, che si aggiudicherà il premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro, sarà solo ed esclusivamente il pubblico a casa attraverso il televoto.

Durante la serata saranno assegnati anche altri premi: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web. Il premio Tim dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro; Il premio Radio che consegna una targa al pezzo ritenuto più radiofonico assegnato dai principali network rappresentati in studio da: RADIO ITALIA, RDS, RTL 102.5 e RADIO ZETA, RADIO 105, R101, RADIO NORBA e RADIO KISS KISS. Il premio Oreo dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro; e il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista.

Leggi anche La confessione di Rudy Zerbi su Angelina Mango prima della finale

In studio ci saranno come sempre i professori della scuola (Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi) e la giuria del Serale composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. L'appuntamento con la finale di Amici è per stasera, domenica 14 maggio, in prima serata su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.