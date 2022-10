Amici 22, in onda oggi la quinta puntata: Tananai e Loredana Bertè tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Le anticipazioni e gli ospiti del nuovo appuntamento di Amici.

Cresce l'attesa per la quinta puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 16 ottobre 2022 su Canale 5. Ospiti in studio la regina indiscussa del rock italiano Loredana Bertè, che giudicherà la gara delle cover, e Tananai che, dopo il successo dell'estate La Dolce Vita, presenterà il suo nuovo singolo Abissale.

Le anticipazioni della nuova puntata di oggi di Amici

Oggi, domenica 16 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda un nuovo e imperdibile appuntamento con i ragazzi di Amici. Ospiti Loredana Bertè e Tananai. Se la rocker tornerà nel talent show di Maria De Filippi per valutare le esibizioni dei cantanti della scuola, il giovane cantante di successo sarà chiamato al centro dello studio per presentare il nuovo singolo Abissale e annunciare le prime 5 tappe del suo primo live tour per la primavera 2023.

Spazio poi alle sfide tra i ragazzi della scuola di Amici. A giudicare la gara di ballo ci sarà la star internazionale della danza, ovvero l'etoile del teatro Bolsoj di Mosca Jacopo Tissi. Elena D'Amario, invece, valuterà la gara d'improvvisazione di ballo. E ancora. La De Filippi inviterà a entrare Carlo Di Francesco per giudicare la sfida di canto. Per la gara inediti infine ci sarà il produttore musicale Merk, socio di Kremont coppia vincente della musica.

Stando alle anticipazioni, la sfidante Claudia batterà Asia. La ballerina ha però preso il banco del pubblico e sarà quest’ultimo a decidere se potrà o meno proseguire nel suo percorso – tramite televoto – all’interno della scuola. L'appuntamento con Amici è per oggi, domenica 16 ottobre, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

