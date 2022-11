Amici 22 in onda oggi la nuova puntata su Canale 5: super ospite in studio Marco Mengoni

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella nuova puntata di Amici.

Oggi, domenica 6 novembre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show giunto alla sua ventiduesima edizione. Tra gli ospiti speciali in studio l'istrionico Cristiano Malgioglio, Marco Mengoni, che canterà il suo ultimo singolo Tutti i miei ricordi, e la grande star della danza internazionale David Parsons.

La nuova puntata di Amici 22

Cresce l'attesa per l'ottavo appuntamento speciale di Amici 22. Tra gli ospiti della puntata Cristiano Malgioglio, che giudicherà le esibizioni dei cantanti della scuola. Ad avere la meglio sarà Federica. Colpo di scena. Maria De Filippi inviterà ad entrare Peppe Vessicchio per valutare una gara estemporanea che sarà vintà da Tommy Dali.

Spazio al momento dei palloncini. Elena D’Amario riceverà un messaggio da Samu, che si dichiarerà alla ballerina professionista, e Gianmarco da parte di Megan. Palloncino anche per Ndg e per Samuel da parte di Piccolo G. La puntata di Amici riprenderà con la gara di ballo valutata da FROZ, pionere della breakdance in Italia e campione d'Europa alle Finals del BC ONE.

Piccolo G vincerà la sfida voluta da Arisa. Super ospite il cantante Marco Mengoni, protagonista della scena musicale italiana da oltre 10 anni che canterà il suo nuovo singolo e annuncerà le date del suo prossimo tour negli stadi. Non solo. In studio arriverà anche David Parsons che annuncerà il rientro in Italia con la sua compagnia dall'8 al 13 novembre al Teatro Olimpico di Roma. L'appuntamento è per oggi, domenica 6 novembre, alle 14 su Canale 5.

