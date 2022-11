Amici 22, in onda oggi la nuova puntata: Irama tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici.

È finalmente finita l'attesa. Oggi, domenica 27 novembre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Amici. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche il cantante ed ex allievo della scuola Irama e il paroliere Cristiano Malgioglio.

La nuova puntata di Amici: Anticipazioni e ospiti

La nuova puntata di Amici 22 andrà in onda oggi e sarà ricca di colpi di scena. Maria De Filippi inizierà mostrando alcuni video riguardanti le pessime condizioni in cui i ragazzi lasciano la casetta. Una situazione insostenibile per la conduttrice che deciderà di prendere una dura decisione. Il provvedimento disciplinare creerà molti malcontenti, soprattutto, perché si aggiungeranno anche le sfide immediate.

A finire in sfida immediata saranno NDG, su richiesta di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, Mattia Zenzola su richiesta di Raimondo Todaro e Gianmarco Petrelli su richiesta della maestra Alessandra Celentano. Situazione critica per Gianmarco che provocherà la reazione di Ramon. Il ballerino di danza classica non riuscirà infatti a trattenere le lacrime.

Leggi anche Alessandra Celentano rompe il silenzio su Rita Pompili, Ramon Agnelli e Gianmarco Petrelli

Il provvedimento disciplinare condizionerà anche i voti delle gare interne, sia di canto che di ballo: solo le prime tre posizioni saranno salve. Ad avere la meglio saranno Aaron e Tommy Dali, ma essendo tra quelli che non fanno mai le pulizie, saranno a rischio. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata di Amici in onda oggi alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.