Amici 22, in onda oggi la nuova puntata: Ernia tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici 22 in onda oggi su Canale 5.

È finita l'attesa. Oggi, domenica 22 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici che sarà ricca di colpi di scena. Tra gli ospiti in studio Gerry Scotti e il cantautore Ernia.

Gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 22

La nuova puntata di Amici 22 andrà in onda oggi su Canale 5. Stando alle anticipazioni, la sfida di Samu verrà nuovamente rimandata e la maestra Alessandra Celentano deciderà di fare entrare il ballerino Paky direttamente nella scuola. Spazio alla gara dei cantanti che sarà giudicata da Gerry Scotti. Ad avere la meglio sarà Aaron, che però non riuscirà a ottenere la maglia per il Serale.

Ospiti della puntata Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna che giudicheranno le esibizioni dei ballerini di Amici 22. Ad avere la meglio sarà la bravissima Isobel seguita da Mattia e Maddalena. Buone notizie per l'allieva della maestra Celentano che riuscirà a passare alla fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Nella nuova puntata ci saranno due sfide speciali. Per il canto si sfideranno Aaron, Cricca e Angelina. Il premio per il vincitore? Verrà girato il video musicale del suo inedito. Per il ballo invece si sfideranno Megan, Samu, Ramon e Isobel. Il ballerino che vincerà la gara avrà la possibilità di esibirsi al concerto di Achille Lauro. L'appuntamento è per oggi, domenica 22 gennaio alle 14 su Canale 5.

