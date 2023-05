Amici 22, Giuseppe Giofrè: "Certe cose non si dimenticano ma ti fanno diventare più forte"

Gossip TV

Il giudice di Amici 22 racconta alcuni retroscena inediti sul suo passato.

Fervono i preparativi per la finalissima di Amici 22, che andrà in onda stasera domenica 14 maggio 2023 su Canale 5. Nell'attesa il giudice del Serale Giuseppe Giofrè ha rilasciato una bella intervista a Verissimo in cui ha raccontato come è nata la sua passione per la danza e rivelato qual è oggi il suo più grande sogno.

La confessione di Giuseppe Giofrè

Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio sono stati i tre giudici del Serale di Amici 22, il talent show che si concluderà stasera con la proclamazione del vincitore. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il ballerino professionista ha raccontato come è nata la sua passione per la danza e rivelato di essere stato vittima di bullismo:

Sono passati 12 anni e c’è tanto lavoro sotto. Come ad esempio trasferirmi in un paese così lontano da casa. Io ballavo con mio fratello e andavamo in scuola di danza insieme. Guardavo La sai l’ultima con Natalia Estrada e Luca Tommasini, è nata da lì questa passione, avevo circa sette anni. Ho intrapreso questa passione che avevo un po’ a livello amatoriale, perché non l’ho mai fatto a livello super professionale. Andavo a scuola di danza proprio perché avevo questa passione. Poi mi sono spostato da Gioia Tauro nella grande città, che era Reggio Calabria e da lì ho iniziato a studiare a livello un po’ più professionale...

Mi prendevano in giro, anche per strada, non era bello. Però ad oggi li ringrazio perché sono diventato veramente tanto forte. Ho sempre avuto un obiettivo nella vita, quello di raggiungere i miei sogni e forse mi hanno dato la spinta a fare sempre di più. Non volevo fermarmi al loro pensiero, volevo creare il mio pensiero. Da piccolo a volte non uscivo di casa per paura anche della sola idea di poter essere insultato per strada, mi davano della femminuccia…Poi queste cose passano, non si dimenticano ma ti fanno forte. Forse qualcuno l’ho incontrato di nuovo e per loro dimenticare è facile. Spero che queste persone riconoscano i propri sbagli.

Giuseppe ha poi parlato della sua vita sentimentale:

L’amore va e viene, è un tira e molla. Adesso è finita una storia iniziata nel 2019, terminata nel 2021, ripresa nel 2022 e terminata tre settimane fa, un mesetto fa. Ho sofferto di più nel 2020, c’era la pandemia in mezzo. Non potevo divertirmi, non potevo vedere i miei amici, sono stato tanto male. E grazie al mio lavoro sono tornato a sorridere, sono stato più tranquillo. Sono un tipo solitario. Quando sto in tour mi piace girare le città da solo. In questo momento una persona al mio fianco non sarebbe male, però vediamo…Mai dire mai. Il mio più grande sogno è che un giorno vorrei diventare un direttore artistico e così finire un cerchio della mia vita. Concentrarmi su quello e portare in Italia la mia esperienza americana.

