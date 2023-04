Amici 22, ex amata protagonista lascia il talent show: "Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho"

Gossip TV

Giordana Angi dice addio ad Amici dopo tanti anni di collaborazione.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 15 aprile 2023 su Canale 5. Nell'attesa, la cantautrice Giordana Angi ha annunciato sui social la sua decisione di voler abbandonare il talent show di Maria De Filippi dopo tanti anni di collaborazione.

Giordana Angi lascia Amici: il post sui social

Giordana Angi dice addio ad Amici dopo tanti anni di collaborazione. A rivelarlo è stata la diretta interessata che, nelle ultime ore, ha deciso di annunciare la sua decisione di lasciare definitivamente il programma di Canale 5 attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram:

Ciao amici e 21co sono i miei ultimi giorni con voi siete la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passate tante di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi dal casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre.

Per chi non lo sapesse, Giordana ha partecipato alla 18esima edizione di Amici classificandosi seconda alla finale. Da quel momento, la sua carriera ha preso il via: è andata al Festival di Sanremo e ha iniziato a collaborare con diversi cantanti della musica italiana come Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso.

