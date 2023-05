Amici 22, Emanuel Lo e Alessandra Celentano tornano sui social dopo la finale: le confessioni dei due professori

Gossip TV

Emanuel Lo e Alessandra Celentano fanno un bilancio del loro percorso nella scuola di Amici 22.

La ventiduesima edizione di Amici è giunta al termine! A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola, sia i ragazzi che i professori del talent show di Canale 5 sono tornati sui social per fare un bilancio del loro percorso e ringraziare tutti per il sostengo ricevuto in questi mesi.

Le confessioni social dei professori di Amici 22

A pochi giorni dall'ultima puntata del Serale di Amici 22, andata in onda domenica 14 maggio su Canale 5, Emanuel Lo e Alessandra Celentano sono tornati sui social per fare un bilancio del loro intenso percorso vissuto nel talent show di Maria De Filippi. La maestra di danza classica, che è arrivata alla finale con la sua allieva Isobel Kinnear, ha scritto:

Riconoscenza, professionalità, verità e carattere sono solo alcuni degli ingredienti indispensabili per raggiungere gli obiettivi. E proprio a proposto di riconoscenza ci tengo a ringraziare tutte le maestranze di Amici e dire che sono orgogliosa di far parte di questo programma da più di vent’anni. La mia fortuna più grande è quella di poter essere sempre me stessa e ne sono grata, perché è cosa rara! Grazie Amici!

Anche Emanuel Lo ha deciso di pubblicare un post su Instagram per ringraziare Maria De Filippi e tutta la squadra di Amici:

Sembra ieri, sono stati mesi pieni di emozioni e scoperte per me, nulla è mai scontato, voglio dire grazie a Maria per essersi fidata e avermi dato lo spazio per esprimermi, ringrazio i miei compagni di viaggio tutti preziosi anche nelle opinioni diverse, gli autori e tutto il gruppo di lavoro che ci ha accompagnato con cura e amore, tutti i ballerini e assistenti magnifici, ringrazio tutti gli allievi per lo scambio e il loro talento, e ovviamente tutti voi che ci avete seguito e che ci avete fatto volare. Grazie Amici.

