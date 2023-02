Amici 22: duro confronto tra Paky e Maddalena Svevi, i ragazzi della scuola si schierano dalla parte della ballerina (VIDEO)

Gossip TV

Paky sminuisce Maddalena ad Amici: "Sei tu che ci provi con me, io sono fidanzato".

Duro confronto ad Amici tra Paky e Maddalena Svevi. Le forti dichiarazioni del ballerino della maestra Celentano, non sono per niente piaciute all'allieva di Emanuel Lo che ha deciso di affrontarlo in casetta ricevendo il sostegno dei suoi compagni di scuola.

Paky al centro delle critiche per le parole su Maddalena Svevi ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22 è andato in onda il confronto tra Paky e Maddalena Svevi. La produzione ha deciso di mostrare alla ballerina alcune confessioni, davvero poco carine, del nuovo allievo sul loro rapporto nato nella scuola. Il ragazzo, però, ci ha tenuto a sottolineare più volte che quella interessata sarebbe la ballerina. Un comportamento che ha infastidito, e non poco, Megan Ria che ha sbottato:

Fa schifo, a me sta cosa mi fa veramente rivoltare lo stomaco perché lui ti ha svalutata come donna, come persona. Fossi fuori da qua me lo mangerei, ste cose mi fanno salire il sangue al cervello, ti giuro. Non fare passare tutto, perché tu hai un valore come persona e nessun deve giudicarti. Se qualcuno ti è amico, lo è davanti e dietro.

A farle eco Maddalena, che ha cercato di spiegare la sua posizione nei confronti di Paky:

E tra l’altro neanche davanti a me, è quello che mi da fastidio. Se tu hai un pensiero del genere su di me vieni e me lo dici. Non mi aspettavo che lui dicesse o pensasse queste cose perché lui davanti a me è sempre molto carino, mi sembrava una persona carina che mi tenesse compagnia. Invece, evidentemente pensa cose brutte su di me e sul mio rapporto con lui perché è tutto un film inventato. Perché quando lui mi dice “mi racconti delle tue esperienze?” sai cosa gli racconto? Gli faccio vedere le foto di Nic, le cose…con le lacrime agli occhi, hai capito? Mi sono rotta il ca**o posso dire? A me fa schifo che ci passo tutto il giorno insieme e poi mi trovo ste robe. Mi da fastidio che non riesco mai a vedere le cose per come stanno. Mi immagino sempre tutti buoni, vedo sempre il bello nelle persone, nei rapporti e poi…Non capisco neanche perché l’abbia dovuto dire a persone dietro e non magari venirne a parlare con me e dirmi “perché hai questo atteggiamento così?” La mia è solo una dimostrazione di bene. Vuol dire che sei un falso.

Visibilmente dispiaciuta e delusa, Maddalena ha poi aspettato Paky per affrontarlo e chiedergli spiegazioni. Dopo aver visto i filmati, il ballerino ha cercato di difendersi dalle accuse e chiarire il suo pensiero sulla ragazza:

È vero. Io ho raccontato semplicemente a Samu quello che era successo e dicevo ‘come è possibile che una che in realtà non conosco si comporta così? Per la confidenza troppo prematura che dai alle persone...prima con Mattia poi con me. Se ci sei rimasta male ti chiedo scusa, ma io, all’inizio della nostra conoscenza, la pensavo così su di te. Comunque due o tre giorni duro qua dentro!

