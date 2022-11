Amici 22, durante la puntata Samuel Segreto confessa le sue fragilità

Gossip TV

Nella puntata di domenica 30 ottobre anche Samuel Segreto ha confessato di avere delle profonde insicurezze sul suo aspetto. Ecco cosa è successo.

L'ultima puntata di Amici, andata in onda il 30 ottobre, è stata ricca di momenti emozionanti e nuove scoperte. Non solo litigi e screzi, ma anche confessioni importanti e fragilità rivelate. Alcune di queste sono quelle confessate dal ballerino Samuel Segreto.

Samuel Segreto ad Amici 22: un cambio di look per affrontare le proprie insicurezze

Per l'esibizione del 30 ottobre ad Amici, Samuel Segreto si è presentato con un nuovo look: il ballerino aveva, infatti, la fronte scoperta e i capelli pettinati all'indietro. A dare una spiegazione del nuovo look ci ha pensato il suo insegnante, Manuel-Lo:

" Ti volevo dire che hai affrontato questa prova a livello caratteriale in modo eccellente. Hai avuto le tue difficoltà, le ho viste, ma la tua vittoria è come hai affrontato la prova. Avevi paura di fare una brutta figura e avere i capelli indietro perché hai i tuoi problemi. Ognuno di noi si vede in un determinato modo."

Perciò, durante la puntata, non soltanto Mattia Zenzola ha rivelato di avere un complesso per la forma dei suoi occhi e di aver sempre cercato di nasconderli con i capelli, ma anche Samuel Segreto ha una visione di sé stesso che non corrisponde alla realtà, come gli ha detto Maria De Filippi:

"Samu sei davvero bello come il sole tu, eh! Ma lo dico davvero! Non penso di pensarlo solo io"

Al coro di incoraggiamento si sono unite anche l'insegnante Lorella Cuccarini e i numerosi fan del ballerino, che lo hanno inondato di affetto sui social.

