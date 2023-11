Amici 22, Cricca svela un inaspettato retroscena sull'entrata nel talent: c'entra Rudy Zerbi. Ed è subito polemica!

Gossip TV

Cricca, uno dei cantanti più apprezzati di Amici 22 e ha svelato un retroscena su Rudy Zerbi e sulla sua entrata nel talent. Ed è scoppiata la polemica!

Della classe di Amici22, i fan del talent Mediaset di Maria De Filippi ricorderanno sicuramente Cricca, cantante di Lorella Cuccarini, eliminato prima del Serale e attualmente fidanzato con la ballerina Isobel Kinnear. In un'intervista, Cricca ha rivelato un inaspettato retroscena sulla sua entrata nel talent di Canale5. Le sue parole hanno generato un'immediata polemica e c'entra Rudy Zerbi.

Amici22, Cricca svela un retroscena sulla sua entrata nel talent e scatena una polemica

Cricca aveva già fatto parlare molto di sé perché, nella storia del talent di De Filippi, è stato l'unico cantante che, dopo l'eliminazione, ha avuto la possibilità di rientrare nel programma. Cricca era stato battuto in sfida da Jore, proposto da Rudy Zerbi, che era durato però pochissimo nel programma. Il ritorno di Cricca era dipeso però dallo scandalo della noce moscata che aveva coinvolto anche Valeria Guera, eliminata poi da Lorella Cuccarini. Dalla coach era arrivata la proposta di far rientrare Cricca in trasmissione, con il consenso della conduttrice.

Tornato a parlare della sua esperienza nel talent nel podcast Attimo, Cricca ha rivelato qualcosa di inaspettato su Zerbi e sulla sua presenza nel programma. Una serie di dichiarazioni che hanno generato non poche polemiche:

"Alla finale del Deejay on Stage c'era Rudy e io sapevo che lui, lavorando come prof ad Amici, magari una buona parola poteva mettercela, era il 24 agosto e io gli ho detto 'ho inviato la domanda per Amici, ma non mi hanno ancora risposto'. Io l'avevo inviato a giugno e gli ho chiesto come potessi fare. Lui mi ha detto: 'Ah, adesso dai speriamo che tu possa entrare, ti aspetto'. Sta di fatto che la mattina dopo Deegay on Stage mi chiama la redazione: 'Cricca, abbiamo visto la tua domanda d'iscrizione, ma al momento siamo pieni'"

Ovviamente, le sue parole hanno portato diversi fan del programma a chiedersi se non ci fosse altro dietro questo racconto, facendo sorgere il dubbio che l'ex cantante di Amici sia un raccomandato:

"Lui, eliminato, rientrato nella scuola così a caso (mai successo nel programma), non sa cantare e ha pure la faccia di sputt*****. L'audacia e il coraggio"

