Amici 22, Cricca in lacrime: "Non c’entro niente qui"

Gossip TV

Il confronto ad Amici tra Cricca e Lorella Cuccarini dopo la puntata speciale di domenica.

L'ultima puntata di Amici 22 è stata molto difficile per Cricca, che ha ricevuto diverse critiche in studio. Proprio per questo motivo, Lorella Cuccarini ha deciso di convocare il giovane cantante per cercare di capire i reali motivi del suo malessere.

Cricca crolla ad Amici, la reazione di Lorella Cuccarini

A poche ore dalla puntata speciale di Amici 22, Lorella Cuccarini ha deciso di confrontarsi con Cricca. Il giovane allievo del talent show di Maria De Filippi, che durante l'ultimo pomeridiano ha sbagliato le parole del suo inedito Supereroi ed è stato ripreso anche da Peppe Vessicchio, è letteralmente crollato e con le lacrime agli occhi ha confessato:

Faccio fatica...fuori da qui la mia identità era chiara. Io sapevo chi volevo essere, qui sto mettendo in dubbio tante cose, il confronto con gli altri, mi sento molto meno di tutti e non ti nego che oggi ho pensato che non c’entro niente qui. [...] E’ anche la nostalgia di casa. Qui adesso mancano quelle figure e trovarne altre è qualcosa che si costruisce con il tempo.

Leggi anche Lorella Cuccarini vuota il sacco su NDG, Niveo e Cricca

La Cuccarini ha cercato di consolare Cricca spronandolo a lasciarsi andare e a viversi al meglio questa esperienza. A proposito, invece, della sua esibizione in studio, la professoressa di canto ha dichiarato:

Tu non devi far vedere il Giovanni solare...ma come non c'entri niente qui dentro? Non devi essere trattenuto, è questo il problema. Devi buttare giù questa parete. [...] Io non ero d’accordo con quello che ha detto Beppe perché non trovo che Supereroi sia un pezzo malinconico...

Scopri le ultime news su Amici.