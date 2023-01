Amici 22, Cricca crolla dopo l'eliminazione: "Non voglio andare via"

Gossip TV

Cricca torna in casetta per salutare i suoi compagni prima di abbandonare la scuola di Amici.

L'eliminazione di Cricca ha destabilizzato tutti i ragazzi della scuola di Amici. Il giovane cantante ha perso la sfida diretta proposta da Rudy Zerbi ed è stato costretto a lasciare subito il programma. Tuttavia, Maria De Filippi ha dato la possibilità all’allievo di rientrare in casetta per salutare i suoi compagni.

Cricca lascia Amici 22

Dopo Rita Danza, anche Cricca è tornato in casetta per salutare i suoi compagni di avventura. Nel daytime di ieri di Amici 22, infatti, è andato in onda lo straziante saluto del cantante che, dopo aver abbracciato Piccolo G, è letteralmente crollato in lacrime ammettendo di avere delle difficoltà nell’andarsene: "Non voglio andarmene".

Un'eliminazione davvero sentita da tutti i ragazzi della scuola di Amici. NDG gli ha consegnato una lettera, Gianmarco ha rivelato di avergli dedicato la sua esibizione in studio e Wax, inaspettatamente, è scoppiato a piangere: "No, non ce la faccio. Sto male, sto malissimo. Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, giuro".

Al posto di Cricca è entrato Jore, che da ieri è ufficialmente un allievo di Rudy Zerbi. E proprio lo storico insegnante del talent show di Maria De Filippi ha voluto incontrare il cantante per conoscerlo meglio: "Tu sei entrato tanto dopo rispetto agli altri e quindi ti devi impegnare il doppio degli altri. Ti chiedo uno sforzo enorme".

