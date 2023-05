Amici 22, chi vincerà questa edizione secondo i sondaggi?

Gossip TV

Questa sera su Canale5 andrà in onda la Finale di Amici. Ecco chi potrebbe vincerla secondo i sondaggi.

Questa sera su Canale5 andrà in onda la Finale della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi: i quattro finalisti, Isobel Kinnear, Angelina Mango, Mattia Zenzola e Wax, si affronteranno per decretare chi porterà a casa la coppa e il titolo di vincitore. Ma cosa dicono i sondaggi?

Amici 22, chi vincerà la finale?

Secondo i pronostici dei bookmaker la vincitrice di Amici22 è una sola: Angelina Mango. La figlia del cantante scomparso nel 2014 è forse una delle voci più potenti del talent e un'artista di grande maturità e sensibilità. In molti l'hanno già decretata vincitrice di questa edizione, nonostante le molte critiche che la ragazza si è attirata, in quanto figlia di...Ma con il suo talento Angelina ha dimostrato a tutti di essere degna di stare nella scuola e soprattutto di arrivare in Finale.

La cantante è data come vincitrice in diversi sondaggi, compreso quella della pagina Instagram di Amici News, mentre quasi tutti i sondaggi vedono all'ultimo posto, il cantante Wax. A volte arrogante, sprezzante anche nelle parole verso i compagni, Wax si è distinto sia per la grande originalità delle performance, ma anche per il carattere poco tollerante e che in più di un'occasione lo ha portato a scontrarsi anche con i compagni e professori. Nei sondaggi è sempre all'ultimo posto, dietro Isobel Kinnear e Mattia Zenzola. I due ballerini sono entrambi talentuosi e con una forte fanbase alle spalle che potrebbe ribaltare ogni risultato. Mattia è stato tra gli allievi della scorsa edizione, ma a causa di un infortunio ha dovuto lasciare la scuola ed è ritornato a settembre 2022, dimostrando una grande crescita e maggiore maturità. Nei sondaggi spesso è al primo posto come vincitore. Riuscirà a trionfare questa sera?

Infine, c'è Isobel: la ballerina australinana giunta a metà anno e che nel giro di poche battute ha conquistato i cuori di compagni e pubblico per la sua solarità. Come ha detto Mattia in un'occasione: 'Da quando c'è lei, è arrivato il sole". Estremamente talentuosa, ha ricevuto i complimenti anche di Lorella Cuccarini che, pur non essendo la sua coach, ha riconosciuto che Isobel è nata per il mondo dello spettacolo e che diventerà una grande artista. Non ci resta che attendere la finale questa sera su Canale5, per scoprire chi tra questi quattro giovani talenti vincerà!

