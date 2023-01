Amici 22, Caso Capodanno: “Sono successe cose gravissime e sconcertanti, non solo la noce” l'indiscrezione

Gossip TV

Parla Alessandro Rosica. L'esperto di gossip è venuto a conoscenza di ciò che è successo ed ha detto la sua confermando che gli atti commessi sono veramente molto gravi avvenuti durante la notte di Capodanno nella casetta di Amici.

La ventiduesima edizione di Amici è avvolta nel caos in seguito alla notte di San Silvestro in cui il comportamento di diversi allievi ha costretto la produzione ha prendere duri provvedimenti.

Amici 2023: la notte di Capodanno fatti gravissimi e sconcertanti

Alcuni dettagli su quanto accaduto ad Amici la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio sono trapelati dalla pagina Twitter "Amici News" e sembra che alcuni ragazzi avrebbero sniffato noce moscata e che questo avrebbe causato loro vomito, febbre e allucinazioni. Le immagini di ciò che è accaduto in casetta non sono state però mostrate per scelta della produzione e gli interrogativi restano.

A svelare nuovi e importanti dettagli, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica che sarebbe venuto a conoscenza da una fonte molto affidabile di cosa sia realmente avvenuto durante la notte di Capodanno. Rosica parla di fatti gravissimi e sconcertanti.

“Io avrei trasmesso tutto, anche per mostrarlo ai loro parenti amici. Visto che loro li difendono e dicono che non hanno fatto nulla. Ma secondo voi Maria e la Fascino cacciano delle persone senza motivo? Si tratta di fatti davvero gravi, uno scandalo, non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia e di altra roba. C’è tanto altro dietro credetemi. Tempo al tempo e saprete tutto, presto conoscerete la verità. Ho saputo dettagli sconcertanti ma oltre all’uso di certa roba, anche altra roba schifosa, roba schifosa. Se non è solo l’uso di roba è anche un’altra roba. Due sono le cose, che puoi fare dentro una casa?

"Non posso dire altro perché l’ho saputo da l’unica persona che mi poteva dire tutto. Quindi non fatemi litigare con questa persona. Vedete che tutte le cose le sanno quelli che lavorano ad Amici e i ragazzi. Comunque gli eliminati non possono negare, ci stanno le telecamere e chi doveva vedere ha visto. Maria e la produzione si è comportata benissimo, certe cose nessuno le avrebbe permesse. Ripeto, cose gravissime, oltre a quella roba, anche altra roba non ammessa lì dentro. La produzione ha agito nel migliore dei modi."

"Una cosa del genere non è mai successa prima nel programma - ha proseguito - Questi andavano denunciati altro che. Ormai avete capito tutto ragazzi. La fonte che me l’ha detto è affidabile altrimenti non avrei parlato. Questa roba in tv non dovrebbe succedere, ma nemmeno nella vita reale. Guardate che questa cosa è molto peggiore del caso Bellavia del GF Vip. E poi non l’hanno fatto una sola volta, l’hanno fatto, rifatto e rifatto sapendo di essere ripresi, perché non erano in sé”."

Scopri le ultime news su Amici.