Amici 22, Benedetta Vari e Paky ai ferri corti: "Questa non è una situazione di condivisione"

Gossip TV

Nell'ultimo daytime di Amici è andato in onda uno scontro tra Paky e Benedetta Vari. I due ballerini si sono confrontati sulla diversa concezione che hanno dell'esperienza all'interno del programma. Vediamo cosa è successo.

Nonostante la programmazione di Canale 5 sia stata stravolta dalla perdita di Maurizio Costanzo, con conseguente riorganizzazione di tutti i programmi, il daytime di Amici di Maria De Filippi è stato mandato in onda regolarmente e durante la puntata di ieri è stato mostrato un confronto tra due ballerini: Paky e Benedetta Vari sulla diversa concezione che hanno del programma e dell'esperienza che stanno vivendo.

Amici 22, Paky contro tutti: "Questa è una guerra, da come si comportano alcuni"

Durante il daytime, Paky e Benedetta Vari si sono confrontati dopo che Paky era stato convocato dalla professoressa Celentano. Per il ballerino il fatto che tutti i suoi compagni avessero cercato di sapere come era andato l'incontro non era per sincerarsi della sua situazione, ma per spettegolare sulla sua probabile uscita. Per il ballerino l'esperienza di Amici non è un'esperienza di condivisione, ma di scontro tra 19 concorrenti, un pensiero che gli è venuto alla mente dopo un episodio accaduto con Samu:

"Un giorno, tornando dagli allenamenti, aveva iniziato a piovere e io non avevo l'ombrello, così Samu mi dice di prendere uno di quello degli altri ragazzi, ma non mi sembrava giusto perché non era mio, ma Samu mi dice 'Qua sei in gara con tutti, devi pensare a i c**** tuoi'. Da questo ho cominciato a guardare tutto in maniera diversa e che su questo Samu ha ragione"

Benedetta ha cercato di farlo ragionare, perché questo è sì una gara, ma non c'è sicuramente un tentativo di sabotarsi a vicenda:

"Se tutti pensano che ti stiamo gufando, che ti vogliono fuori, non è così. In tre settimane qui ho conosciuto persone che spero di poter sempre vedere anche fuori"

Paky ha però ribattuto, dicendo che non era così e che ad esempio lui è felice per Gianmarco Petrelli, a cui Celentano ha dato la maglia del Serale nella scorsa puntata, e che sicuramente non sarebbe stato giusto se fosse successo l'inverso. In realtà, questa sua frase viene smentita da molte persone che affermano che Paky non sembrava entusiasta del successo di Gianmarco in puntata, dato che aveva un atteggiamento molto serio e cupo. Il ballerino ammette che sicuramente era pensieroso, anche perché era ultimo in gara, sebbene non pensasse di meritarlo:

"Sicuramente tu sei bravo, ma per me, per altri stili di danza penso di essere più bravo io di Gianmarco"

Su questo discorso, nessuno dei compagni di ballo concorda: le classifiche e i giudici stabiliscono tutto e se in 5 gare diverse Paky arriva dopo Gianmarco, qualcosa vorrà dire.

Scopri le ultime news su Amici