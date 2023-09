Amici 22, Benedetta Vari e Mattia Zenzola avvistati mentre si baciano!

Gossip TV

Che sia sbocciato l'amore tra i due protagonisti di Amici, Benedetta Vari e mattia Zenzola? Ecco l'ultima indiscrezione.

Mattia Zenzola è il vincitore della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il popolare talent di Canale5. Durante il suo percorso nella scuola, il ballerino ha lavorato insieme alla sua collega e allieva Benedetta Vari, con cui ha stretto un'amicizia molto particolare. E, dopo diverse indiscrezioni, sembra spuntare la foto di un bacio tra loro.

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari si baciano in una foto: il web impazzisce

I due ballerini hanno sempre mostrato grande stima l'uno per l'altra, con Mattia che ha definito Benedetta una delle persone di cui si fida di più e che per lui c'è sempre stato. Qualche settimana fa, una fonte vicina al latinista aveva affermato con convinzione che tra i due ci fosse più di una semplice amicizia, dato il grande affetto e trasporto che Zenzola aveva per Benedetta Vari.

Nel corso degli scorsi mesi, sono arrivate diverse segnalazioni che sembravano confermare che tra i due ci fosse una romantica storia d'amore, ma dato che Benedetta si è sempre mostrata fidanzata, i fan avevano perso da tempo le speranze. Inoltre, altri rumors sembravano far intendere che i due avvalorassero le fake news per restare sulla bocca di tutti e ottenere maggior popolarità. L'ultima indiscrezione è stata riportata da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram: la gossippara ha infatti pubblicato un commento scritto sotto l'ultimo video di TikTok postato proprio da Mattia insieme a Benedetta. Nel commento l'utente anonima ha ammesso di averli visti baciarsi e che per privacy i due ballerini le avevano chiesto di cancellare eventuali foto:

"Quando li incontrati li ho visti baciarsi e mi avevano chiesto che se avevano fatto foto di cancellarle."

Un altro messaggio rivelava che i due erano stati insieme a un evento in Abruzzo e anche lì, al termine della serata i due si erano scambiati delle effusioni. Che sia davvero così? Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono davvero una coppia? Non ci resta che attendere ulteriori conferme per scoprire se queste segnalazioni corrispondono alla verità!

