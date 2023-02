Amici 22, bacio tra due allievi nella scuola: è nata una nuova coppia!

Gossip TV

Nel daytime di Amici di ieri, martedì 7 febbraio, è andato in onda un tenero momento tra due allievi. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di Amici andato in onda ieri, martedì 7 febbraio, oltre alla situazione di Paky e Maddalena, i fan del programma hanno notato un bacio tra due allievi e sono andati in brodo di giuggiole.

Amici 22, scatta il bacio tra due allievi del talent, di chi si tratta?

Nei video che hanno mostrato a Maddalena, in cui Paky parlava del loro rapporto, si può vedere un tenero momento tra due allievi in casetta. Nella cucina, infatti, i due si scambiano un bacio, un gesto che non è passato inosservato ai fan del programma, in attesa di questa scintilla. Di chi si tratta? Di Isobel Kinnear e Cricca.

Già qualche settimana fa vi abbiamo mostrato la loro intesa e a quanto pare è sbocciata in qualcosa di più. I due allievi erano in piedi accanto all'isola in cucina e in pochi fotogrammi si è visto Cricca chinarsi verso Isobel e baciarla sulle labbra. Si è trattato di un rapido bacio, ma chiarissimo per i telespettatori. I fan speravano infatti che potessero ufficializzare la loro intesa: Cricca è tornato single da pochissimo e anche Isobel non è impegnata, per cui non ci sono impedimenti.

Per il cantante è un momento difficile, dato il giudizio negativo che ha Arisa di lui: la coach lo ha, infatti, accusato di essere arrogante e non un artista completo. La giudice ha riferito all'allievo che il suo modo di fare l'ha molto delusa, dato che pensava che Cricca fosse una persona più onesta e matura. Ma anche Lorella Cuccarini è furiosa con l'allievo per il modo in cui si è comportato:

"Sono succede delle cose che proprio non mi sono piaciute. Hai mancato di rispetto ad Arisa, ma sai quanta polvere dovete mangiare per arrivare al punto a cui è arrivata Arisa? E' proprio sbagliato che pensi una cosa del genere, è stata una grave mancanza di rispetto.Lei ti ha dato un compito e tu dovevi svolgerlo, ma da quello che hai detto è emersa una spocchia che di solito non hai."

Scopri le ultime news su Amici