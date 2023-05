Amici 22: Arisa e Raimondo Todaro vuotano il sacco su Angelina Mango e Isobel Kinnear prima della finale

Gossip TV

I due coach Arisa e Raimondo Todaro a ruota libera sulle due finaliste di Amici 22.

Cresce l'attesa per la finale della ventiduesima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 14 maggio 2023 su Canale 5. Intanto nella scuola, i professori Arisa e Raimondo Todaro hanno commentato il percorso delle due allieve ancora in gara al Serale, ovvero Angelina Mango e Isobel Kinnear.

Angelina e Isobel elogiate dai professori di Amici 22

Dopo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, anche Arisa e Raimondo Todaro hanno fatto un bilancio della loro esperienza nella scuola di Amici 22 e rivelato il loro pensiero sui quattro finalisti. La prima a prendere la parola è stata la professoressa di canto, che non ha perso occasione di elogiare Angelina Mango:

Di Angelina mi piace tutto. Prima di tutto è lucana come me, secondo mi piace la timbrica, il modo in cui utilizza la voce, la padronanza dello strumento, come si muove sul palco. Lei ha questo grande potere espressivo, magnetico... Non è mai compiaciuta, è sempre se stessa. Io la trovo stupenda, sono super pro Angelina al di là della vittoria. Sono una sua fan.

Raimondo, invece, ha commentato il percorso di Mattia Zenzola e poi detto la sua sulla ballerina Isobel Kinnear:

Isobel mi piace tanto. Lei è il sole, è una ragazza gioiosa. La guardi e ti mette di buon umore. Come ballerina lei può fare tutto, anche se balla la mazurka è sempre un bel vedere. Quando ci sono dei ragazzi così talentuosi poi alla fine conta poco di che squadra siano. Vanno sostenuti a prescindere...quindi se dovesse vincere Mattia sarei felicissimo, così come per Isobel.

