Amici 22, Anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminato della seconda puntata

Ecco cosa è successo nella nuova registrazione del Serale di Amici 22.

Ieri, giovedì 23 marzo 2023, è stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti in studio Pio e Amedeo, che da stasera saranno in onda con il loro nuovo programma Felicissima Sera All Inclusive, ed Enrico Brignano.

Le Anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 22

La seconda puntata del Serale di Amici 22 si apre con la sfida tra il team CuccaLo contro Zerbi-Cele. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, la prima manche viene vinta da Lorella ed Emanuel Lo. Al ballottaggio finiscono Isobel, Aaron e Piccolo G. A dover abbandonare immediatamente la scuola è il giovane cantante di Acquario.

Seconda manche: guanto di sfida su hip hop tra Samu e Ramon, che però viene annullato per volere di Giuseppe Giofré. Decisione che accende un'accesa lite tra la maestra Celentano ed Emanuel Lo. La seconda sfida vede scontrarsi Angelina e Gianmarco. Vince la cantante. Terza prova: Cricca contro Isobel. Ad avere la meglio è la squadra capitanata da Zebi e dalla Celentano. Cricca finisce al ballottaggio finale.

Terza e ultima manche della registrazione: Zerbi e la maestra Celentano sfidano Arisa e Raimondo Todaro, ma perdono ancora e Gianmarco finisce al ballottaggio finale contro Cricca. Considerando che la squadra dei CuccaLo ha già perso due allievi, il ballerino di hip hop potrebbe essere quello più a rischio. Per scoprire il nome del secondo eliminato della serata non ci resta che attendere la messa in onda della seconda puntata del Serale.

