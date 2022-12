Amici 22, anticipazioni di domenica 4 dicembre 2022: ospiti, sfide ed eliminazioni

Gossip TV

Oggi, giovedì 1 dicembre 2022, si è registrata la nuova puntata della ventiduesima edizione di Amici in onda domenica 4 dicembre prossimo.

Amici 22: anticipazioni di domenica 4 dicembre: sfida, ospiti ed eliminazioni

Ecco le anticipazioni diffuse dal portale di SuperGuidaTv:

Ebbene come si vociferava ospiti della puntata di Amici 22 del 4 dicembre saranno i tre tenori de Il Volo che hanno cantato "So this is Christmas". A loro spetterà giudicare anche la prova canto. Mentre cantavano la cover natalizia, però, va sottolineato che i tre tenori si sono avvicinati ad Aaron e Megan e il cantante ha intonato l’ultima parte della canzone.

Giudice per il ballo? A ritornare in studio sarà una ex concorrente, nonché ex professionista della scuola, una dei volti più amati del programma. Di chi stiamo parlando? Di Anbeta.

Anche questa settimana si è esibita Arisa accompagnata da Maddalena.

Un nuovo premio per i ragazzi: chi si esibirà a Capodanno?

Dopo la possibilità di esibirsi durante la Finale di Tu si que vales 2022, possibilità vinta da Aaron e Gianmarco, vi sarà un nuovo premio per i ragazzi. Quale? Quello di esibirsi al concerto di Capodanno. Chi vincerà? Cricca e Angelina. Per il ballo? Rita. Come?

La sfida tra i ragazzi per esibirsi durante il Capodanno di Canale 5 prevedeva che tutti loro si esibissero come sempre avviene in puntata e che, secondo la classifica stilata dai giudici, solo i primi si aggiudicassero tale onore.

Sfide e provvedimenti disciplinari:

Si è concluso, dopo una settimana, il caos scatenato per le mancate pulizie in casetta. Dopo liti e proposte di eliminazioni e provvedimenti presi da Zerbi e Todaro, apprendiamo che anche Lorella Cuccarini aveva sospeso le maglie a NIVEO ed NDG. Una volta in studio, l'insegante di canto ha riconsegnato le maglie ai ragazzi e annuncia loro che avranno il turno di pulizie la mattina presto. Peccato, però, che la maglia di NDG duri poco nelle sue mani … .

A quanto pare alcuni ragazzi hanno nuovamente fatto arrabbiare professori e produzione. NDG, WAX, Piccolo G e Tommy Dali durante le prove generali sono usciti quando non dovevano. Lorella Cuccarini ha quindi sospeso la maglia e Rudi Zerbi ha chiesto alla collega di mettere in sfida i suoi. Nessuno è stato eliminato. Tutti hanno vinto.

Sfida di Gianmarco giudicata dalla Bernabini. Il ballerino sfida Ginevra e vince. Si tratta, questa, della sfida congelata da Alessandra Celentano domenica scorsa e rimasta in bilico per una settimana.

Sfida per Samu voluta da Alessandra Celentano e giudicata sempre dalla Bernarbini. Vince Samu, ma la sfidante è talmente brava che la giudice chiede di farla entrare ad Amici 22.

sfida Tommy Dali

sfida Piccolo G

Sia Tommy che Piccolo G hanno vinto la sfida. Rudy Zerbi da loro un ulteriore provvedimento disciplinare. Settimana prossima dovrebbe uscire il loro secondo inedito. Oltre a questo, sempre settimana prossima, vi è da presentare il compito a Dardust. Quale settimana fa, il famoso produttore, giunto ad Amici 22, aveva lasciato, infatti, a tutti i cantanti, 3 bit su cui lavorare e comporre. Per volere di Rudy sia Tommy che Piccolo G non possono godere di entrambi questi ‘previlegi’ visto il loro comportamento. Come punizione quindi devono scegliere se far uscire il secondo singolo o se sfidarsi con gli altri e presentare il loro compito a Dardust. Hanno un po’ di tempo entrambi per prendere la loro decisione.

Gara ballo giudicata da Anbeta: la classifica

La gara ballo è stata vinta da Rita. La classifica finale vede:

Rita: coreografia modern -classico, dimostrata da Elena. Anbeta le ha detto che è la sua preferita.

Ramon

Isobel ha ballato un pezzo di latino con Umberto

Gianmarco: coreografia dimostrata da Giulia. E’ giunto al 4 posto

Mattia è piaciuto ad Anbeta. Lo ha trovato più sicuro di sé

Ludovica ha ballato hip hop

Megan

Maddalena

Samu: nonostante sia arrivato penultimo Emanuel Lo ha mimato con le mani che per lui è stato da 10. Ha ballato una coreografie sulle musiche di Run Boy Run. Anbeta ha apprezzato il lavoro fatto a terra, ma non l’ha fatta impazzire.

Samuel

Maria De Filippi ha scelto di non mostrare i voti di nessuno dei ragazzi di Amici 22.

Ramon ha commentato tale classifica dicendo ad Alessandra Celentano che i suoi alunni erano al top. La maestra ha sottolineato di avere la squadra migliore e di essere quindi al top.

Gara cover: la classifica per esibirsi a Capodanno su Canale 5

Cricca – a pari-merito con Angelina –

Angelina che ha cantato Happier than ever

Federica: uno dei tre tenori le ha detto di apprezzare molto il calore che ha nel cantare

Aaron – al terzo posto

Wax

NDG

Tommy Dali – al terzultimo posto – canta Back to Black

Piccolo G – al penultimo posto – ha cantato Nani di Lucio Dalla

Niveo – ultimo posto –

Prove sponsor e gara inediti per RTL

Mattia vince la prova Tim

vince la prova Tim Niveo vince la gara RTL per gli inediti e ottiene la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona a Capodanno per il concerto organizzato dalla radio.

Wax vince la prova Oreo

