Amici 22, Angelina Mango racconta la sua vita prima del successo nel talent: "Facevo la babysitter"

La seconda classificata ad Amici 22, Angelina Mango, ha raccontato com'era la sua vita prima del successo del talent.

Angelina Mango è uscita dal talent di Amici22 diventando una pop star del panorama musicale italiano: dopo aver pubblicato diverse hit che hanno scalato le classifiche, Angelina è stata scelta per partecipare alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, vincendo con la sua La noia.

Amici 22, Angelina Mango racconta la sua vita prima del successo nel talent

Ma prima del successo nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, com'era la vita prima del programma di Amici? La giovane artista, che si sta preparando per l'Eurovision Song Contest, previsto per maggio 2024, dove rappresenterà l'Italia nella competizione quest'anno. Intervistata da Il Corriere della Sera, Angelina Mango ha raccontato di com'era la sua vita privata prima del successo ad Amici e a Sanremo 2024.

La cantante ha rivelato che, dopo la fine della scuola, aveva deciso di iscriversi all'università, abbandonandola dopo poco:

"Avevo finito la scuola da due anni, avevo mollato l’università, facevo la babysitter. Chi mi circondava aveva idee chiare sulla quotidianità, a me mancava impegno stabile che fosse un lavoro o lo studio, mancava una stabilità quotidiana”

La frustrazione e la delusione per non aver trovato ancora la sua strada l'hanno però spinta a decidere di dare una possibilità al suo grande sogno: quello di cantare, esattamente come suo padre. Così, ha inviato un demo e un video per i casting ad Amici ed è stata contattata poco dopo per le selezioni.

