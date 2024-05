Amici 22, Angelina Mango e il duetto con Marco Mengoni nel suo nuovo EP: il commovente abbraccio tra i due! [VIDEO]

Gossip TV

Angelina Mango, dopo Amici 22, è diventata una star della musica italiana e, oggi, 31 maggio, è uscito il suo nuovo EP. Al suo interno un duetto con Marco Mengoni che sta già spopolando. Ecco il tenero abbraccio tra i due artisti per festeggiare la loro collaborazione.

Angelina Mango ha di nuovo fatto centro: oggi, 31 maggio, ha debuttato il suo nuovo EP, Poké melodrama, e sembra che sui social siano già tutti impazziti per i nuovi brani che compongono l'album. Dopo il secondo posto ad Amici 22 e la vittoria al Festival di Sanremo 2024, per la giovane artista sono arrivate altre soddisfazioni e nel nuovo EP è presente anche un duetto con Marco Mengoni. I due sono stati protagonisti di un tenero abbraccio che è già diventato virale sui social.

Amici 22, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per il nuovo album della cantante

Dopo l'esperienza dell'Eurovision Song Contest in Svezia, dove ha partecipato in rappresentanza dell'Italia, Angelina Mango si è dedicata alla promozione del suo ultimo EP, Poké elodrama, disponibile da oggi in tutti gli store. All'interno dell'album anche un brano feat Marco Mengoni, Uguale a me, che è già tra i brani preferiti dai fan.

La vincitrice della categoria canto di Amici 22 e il co-conduttore del Festival di Sanremo 2024, in efetti, hanno diversi elementi in comune: entrambi hanno raggiunto un certo successo grazie ai talent a cui hanno preso parte (X Factor nel caso di Mengoni, Amici di Maria De Filippi per Mango), hanno vinto il Festival di Sanremo e nell'ultima edizione hanno condiviso il palco dato che Mengoni ha affiancato Amadeus alla conduzione della kermesse e Angelina Mango vi ha preso parte come Big.

La sensibilità che accomuna entrambi e il talento innegabile li hanno poi portati a collaborare insieme per il nuovo EP della giovane artista e a duettare insieme in Uguale a me. E, ieri sera, durante la festa del lancio dell'album, Angelina Mango e Marco Mengoni sono stati protagonisti di un tenero momento tra loro: dopo aver ascoltato il brano in cui hanno duettato, si sono abbracciati calorosamente. Il video è già diventato virale sui social ed è stato tempestato di commenti entusiasti dei fan che da tempo speravano in una collaborazione tra i due cantanti.

Amici 22, Poké melodrama è già virale sui social: tutti pazzi per Angelina Mango

Oggi, 31 maggio, Poké melodrama, il nuovo EP di Angelina Mango ha debuttato ufficialmente, diventando già l'album con il miglior debutto su Spotify nel 2024. Il nuovo lavoro di Angelina è ricco di inediti e dimostra tutta la sua versatilità di artista, mescolando stili e generi proprio come in una poké. In occasione del lancio dell'EP, Mango ha incontrato la stampa e ha dichiarato che con questo album ha scoperto nuovi lati di sé e che è il racconto di tutto ciò che ha vissuto nella sua vita.

La cantante ha ammesso che vorrebbe che con questo EP il pubblico conoscesse nuovi lati di chi è diventata:

"Vorrei che questo disco fosse una sorta di presentazione di quello che sono e di cosa sono diventata. Sono comunque nuova, è il mio primo disco ed è importante che ci sia tutto. Toccando temi più profondi in maniera molto schietta, perché io sono una che non fa troppi giri di parole"

Uno dei singoli dell'album, Melodrama, ha ottenuto 242mila stream in 24 ore, ma sul web tutti stanno impazzendo anche per Uguale a me, brano feat Marco Mengoni. Altre collaborazioni importanti sono quelle con Bresh, Dani Faiv e Villabanks. Angelina in estate parteciperà a diversi festival musicali in giro per l'Italia.

Inoltre, in autunno, partirà il tour per il nuovo EP nei vari club italiani ed le date di Roma, Milano e Napoli sono già sold out. Infine, sempre da ottobre, Angelina inizierà il suo primo tour in Europa, dopo il successo clamoroso ottenuto all'Eurovision Song Contest.

Scopri le ultime news su Amici