Amici 22, Alessandra Celentano e la stoccata a Megan Ria in puntata

Durante il daytime di ieri, mercoledì 15 marzo, Alessandra Celentano si è lasciata andare ad alcuni commenti sulla ballerina Megan Ria. Vediamo insieme cosa ha rivelato.

Il daytime di Amici di ieri, mercoledì 15 marzo, si è rivelato ricco di stoccate e frecciatine: a lanciare i due professori più severi e polemici del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. In particolare, quest'ultima non ha nascosto la sua opinione sulla ballerina Megan Ria.

Amici 22, Alessandra Celentano e la stoccata a Megan Ria

Il Serale è ormai sempre più vicino e nel daytime del pomeriggio di Amici possiamo assistere ai commenti dei professori sugli allievi delle squadre rivali: nell'ultima puntata è toccato ai due prof. più severi di tutti: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno esordito verso gli allievi della loro squadra:

"Noi siamo due professionisti, che non parlano con smancerie"

Una dichiarazione che è già tutta un programma. Alessandra Celentano è poi passata ad analizzare i punti di forza e debolezza dei vari ballerini e, oltre a commentare lo stile di Maddalena Svevi, la quale ha poi voluto ribattere in casetta alle sue parole, si è scagliata anche contro Megan Ria. Non è la prima volta che tra maestra e allieva scatta una polemica, tanto che nei mesi scorsi, nel corso di un incontro Celentano aveva consigliato all'allieva di stare al suo posto e non provare a insegnarle come fare il suo lavoro.

Sulla ballerina, Celentano ha fatto una premessa, poiché è sentimentalmente legata al suo ballerino Gianmarco Petrelli:

"Parto da Megan, so Gianmarco che per te non è piacevole. Riconosco in lei una grande voglia di crescere e andare avanti. Penso anche che in quattro mesi non si impari a ballare: è bella, tiene il palco bene, ma non è sufficiente."

Riuscirà Megan a farle cambiare idea durante il Serale?Non ci resta che aspettare sabato 18 marzo per scoprirlo!

