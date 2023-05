Amici 22: Aaron disperato dopo l'uscita di Cricca, la reazione di Mattia Zenzola

Gossip TV

Mattia Zenzola consola Aaron ad Amici: "Qua dentro stai con me".

Cricca è stato eliminato dal Serale a un passo dalla semifinale di Amici 22. Un'eliminazione che he letteralmente destabilizzato Aaron che, subito dopo l'uscita del cantante dalla casetta, si è sfogato con Mattia Zenzola minacciando di voler abbandonare il talent show di Maria De Filippi.

La crisi di Aaron ad Amici 22

Manca davvero poco alla finale della ventiduesima edizione di Amici. Nell'attesa nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi, Cricca ha salutato i suoi compagni di viaggio e lasciato definitivamente la famosa scuola di Canale 5. Un'uscita di scena che ha destabilizzato tutti, in particolar modo Aaron che non è riuscito a trattenere le lacrime.

"Matti voglio andare via" ha dichiarato Aaron disperato dopo l'uscita di Cricca. Dispiaciuto per la reazione del cantante, Mattia Zenzola ha cercato di consolarlo: "È finita, è finita per tutti. Ci rivediamo tutti. Qua dentro stai con me almeno per quanto ci resta. Lo sai, quando cacchio vuoi, basta che non mi fai il solletico io ci sono. Dai, dai, dai, sei stato forte oggi. Ci vediamo tutti a Riccione a giocare a ping pong vero".

Leggi anche Lorella Cuccarini e Arisa scrivono a Cricca dopo l'eliminazione da Amici 22

Con l'eliminazione di Cricca da Amici 22 i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Wax e Mattia Zenzola per il team capitanato da Raimondo Todaro e Arisa; Aaron e Isobel Kinnear per il team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Maddalena Svevi e Angelina Mango per la squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Scopri le ultime news su Amici.